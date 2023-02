Dayanara Torres asegura que vive una de las etapas más felices de su vida

La Miss Universo 93′, Dayanara Torres, expresó que vive una de las etapas más felices de su vida tras encontrar a “un hombre maravilloso”.

Se refiere a su novio, el productor de televisión de origen brasileño Marcelo Gama.

“Hace dos años llega el amor a mi vida en el momento más perfecto. Hoy vivo una vida tan plena, me levanto y me acuesto con una sonrisa porque no puedo estar más agradecida”, comentó en exclusiva a People en español.

“Trabajando, viajando y disfrutando la vida acompañada de un hombre maravilloso que no solo me ama y me quiere ver brillar, también ama a mis hijos y a mi familia”, añadió.

La modelo definió el tiempo de Dios como perfecto. “Hoy vivo una de las etapas más felices de mi vida y siento que Dios y el universo conspiraron para que fuese así”, aseguró.

“Tuve a mis hijos jovencita, los crié con los valores y amor que me criaron a mí, con humildad y trabajando por lo que quieren. [...] Hoy día ya graduados de high school y emprendidos, encaminados en sus estudios, con unos corazones que valen oro”, agregó.

Según contó Torres, se encuentra trabajando en dos proyectos debido a que este año se cumplen tres décadas de haber sido coronada Miss Universo.

“La celebración será en grande”, puntualizó.