Boricuas nominados al Grammy 2023

La 65 entrega de los Grammy se realizará está noche y el intérprete boricua del género urbano Bad Bunny está nominado en dos categorías: Mejor presentación pop en solitario y Mejor álbum de música urbana donde se medirá a sus homólogos Daddy Yankee, Rauw Alejandro y Farruko .

El evento se llevará a cabo en el estadio Crypto.com Arena ubicado Los Ángeles, California y contará por tercera vez con la animación del comediante Trevor Noha, reconocido por su participación en el programa The Daily Show.

Asimismo, se tiene que artistas como: Bad Bunny, Sam Smith, Lizzo, Steve Lacy, Harry Syles, Adele, entre otros, estarán realizando su presentación sobre el escenario para animar un poco la noche de los premios más esperados.

En representación de Latinoamérica brillarán Anitta, Bad Bunny, Camilo, Fonseca, Sebastián Yatra, Rubén Blades, Camila Cabello, Daddy Yankee, Farruko, Maluma, Boca Livre.

Mientras que Adele, Lizzo, Harry Styles, Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat, Coldplay, Kendrick Lamar, Jay-Z, John Legend, Sam Smith, Michael Bublé, Norah Jones, Kelly Clarkson, Diana Ross, Christina Aguilera, Rauw Alejandro, Björk, Bryan Adams, Ozzy Osbourne y muchos más serán solo algunos de los grandes artistas que desfilarán por la alfombra roja.

¿Dónde y a qué hora puedes ver los premios Grammy 2023?

Como cada año, la presentación de los Grammy se podrá disfrutar en vivo y directo desde el canal de televisión TNT, o a través de la plataforma streaming HBO Max, a partir de las 19:00 horas, en México, Guatemala, Honduras y el Salvador.

La alfombra roja iniciará a las 17:00 horas, por E! Entertainment.

¿Quiénes son los nominados de este año?

Mejor presentación pop en solitario

• ‘Easy on Me’ – Adele

• ‘Moscow Mule’ - Bad Bunny

• ‘Woman’ - Doja Cat

• ‘Bad Habit’ - Steve Lacy

• ‘About Damn Time’ - Lizzo

• ‘As It Was’ - Harry Styles

Mejor presentación dúo/grupo pop

• ‘Don’t Shut Me Down’ - Abba

• ‘Bam Bam’ - Camila Cabello & Ed Sheeran

• ‘My Universe’ - Coldplay & BTS

• ‘I Like You (A Happier Song)’ - Post Malone & Doja Cat

• ‘Unholy’ - Sam Smith & Kim Petras

Mejor álbum pop vocal

• ‘Voyage’ - Abba

• ‘30′ - Adele

• ‘Music of the Spheres’ - Coldplay

• ‘Special’ - Lizzo

• ‘Harry’s House’ - Harry Styles

Mejor álbum pop latino

• ‘Aguilera’ - Christina Aguilera

• ‘Pasieros” - Rubén Blades & Boca Livre

• ‘De Adentro Pa Afuera’ - Camilo

• ‘Viajante’ - Fonseca

• ‘Dharma+’ - Sebastián Yatra

Mejor álbum de música urbana

• ‘Trap Cake, Vol. 2′ - Rauw Alejandro

• ‘Un Verano Sin Ti’ - Bad Bunny

• ‘Legendaddy’ - Daddy Yankee

• ‘La 167′ - Farruko

• ‘The Love & Sex Tape’ - Maluma

Mejor video musical

• ‘Easy on Me’ - Adele

• ‘Yet to Come’ - BTS

• ‘Woman’ - Doja Cat

• ‘The Heart Part 5′ - Kendrick Lamar

• ‘As It Was’ - Harry Styles

• ‘All Too Well: The Short Film’ - Taylor Swift

Canción del año

• ‘Easy on Me’ - Adele

• ‘Break My Soul’ - Beyoncé

• ‘Just Like That’ - Bonnie Raitt

• ‘God Did’ - DJ Khaled & Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

• ‘ABCDEFU’ - Gayle

• ‘As It Was’ - Harry Styles

• ‘The Heart Part 5′ - Kendrick Lamar

• ‘About Damn Time’ - Lizzo

• ‘Bad Habit’ - Steve Lacy

• ‘All Too Well’ (10 Minute Version) (The Short Film) - Taylor Swift

Mejor álbum regional (Incluido tejano)

• ‘Abeja Reina’ -Chiquis

• ‘Un Canto por México (El Musical)’ - Natalia Lafourcade

• ‘La Reunión (Deluxe)’ - Los Tigres Del Norte

• ‘EP #1 Forajido’ - Christian Nodal

• ‘Qué Ganas de Verte (Deluxe)’ - Marco Antonio Solís

Grabación del año

• ‘Don’t Shut Me Down’- ABBA

• ‘Easy on Me’ - Adele

• ‘Break My Soul’ - Beyoncé

• ‘You and Me on the Rock’ - Brandi Carlile & Lucius

• ‘Woman’ - Doja Cat

• ‘As It Was’ - Harry Styles

• ‘The Heart Part 5′ - Kendrick Lamar

• ‘About Damn Time’ - Lizzo

• ‘Good Morning Gorgeous’ - Mary J. Blige

• ‘Bad Habit’ - Steve Lacy

Álbum del año

• ‘Voyage’ - ABBA

• ‘30′ - Adele

• ‘Un Verano Sin Ti’ - Bad Bunny

• ‘Renaissance’ - Beyoncé

• ‘In These Silent Days’ - Brandi Carlile

• ‘Music of the Spheres’ - Coldplay

• ‘Harry’s House’ - Harry Styles

• ‘Mr. Morale & the Big Steppers’ - Kendrick Lamar

• ‘Special’ - Lizzo

• ‘Good Morning Gorgeous’ (Deluxe) - Mary J. Blige