Laura Bozzo arremete contra Piqué y Clara Chía

Si por algo es conocida Laura Bozzo, es por su peculiar manera de opinar, la presentadora de televisión quien no se reserva nada a la hora de dar sus objetivas y muy sagaces criticas, se robó el protagonismo de las cámaras hace algunos días atrás, tras hablar de la sesión número 53 de Shakira y el DJ argentino Bizarrap, espacio que aprovechó para desahogarse contra Gerard Piqué.

“Yo estaba ‘yei, yei, yei, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’, la amo. Va con Laura en América, va conmigo, lo que siempre he dicho, porque hay cada pend... ¿me entiendes? Que a la hora de la hora te dejan porque tú no estás a su altura y tienen que buscar un gagito, una put... porque no le queda otra”, expresó Bozzo, haciendo alusión al ex futbolista y su nueva novia, Clara Chía Marti.

"Van a recibir su merecido". Laura Bozzo se solidariza con Shakira y estalla contra #ClaraChía pic.twitter.com/0JsxtEjmOl — hoy Día (@hoydia) January 31, 2023

De igual manera, la también abogada aseguró que a su juicio, tanto Piqué como Clara Chía, tarde o temprano “van a recibir lo que merecen”, pues el karma se encargará de pasarles factura. “Van a recibir su merecido, porque a la hora de la hora la tortilla se voltea y que al final van a terminar llorando por lo que perdieron”, agregó frente a los medios de comunicación.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la peruana se refiere a la nueva pareja, pues algunos meses atrás, Bozzó también hizo mención de sus nombres, durante una entrevista en la ´Mesa Caliente´ de Telemundo, donde tildó a Piqué de “desgraciado”.

“Cosecharás tu siembra. Este tipo es un desgraciado, un infiel, una persona que además, en lugar de hablar con ella, se mete con otra. Pero saben qué, estos hombres, cuando están con mujeres tan famosas y tan brillantes como Shakira, le gusta la gatica, esas mujeres que los ven como dioses y se deslumbran”, dijo en esa ocasión.