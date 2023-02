Grabaciones de segunda temporada de House Of The Dragon iniciarán antes de lo esperado

House of the Dragon

Para este 2023 no se espera el estreno de la segunda temporada de House Of The Dragon... o al menos eso informó la producción de la serie de HBO. Sin embargo, tras un éxito rotundo de la primera temporada, las grabaciones se pueden adelantar antes de lo imaginado.

Según nuevos informes, el 6 de marzo ya se planifica la grabación del primer episodio de la nueva temporada, que estará a cargo de un viejo conocido como lo fue Alan Taylor.

Taylor dirigió varios episodios de Game Of Thrones y fue conocido por su estilo visual único y su capacidad para dar vida al rico mundo de George. R.R. Martin.

[Te recomendamos leer: ¿Debo ver Game of Thrones para disfrutar House of the Dragon? Todo lo que sabemos]

“Es uno de los varios exalumnos de Game of Thrones que participarán en la producción de House of the Dragon, incluido el compositor Ramin Djawadi y la diseñadora de producción Deborah Riley”, señala el reporte de MovieWeb.

Segunda temporada de House Of The Dragon

La primera temporada de la popular serie dejo a los fans boquiabiertos tras la muerte de Lucerys Valyrian y su dragon, Arrax, a manos de su primo, Aemond Targaryen y su dragon, Vhagar.

Se espera que la segunda temporada inicie con lo que se conoce como ‘La Danza de los Dragones’ que no es más que la guerra civil por el reino de hierro.

La nueva temporada de la serie tendrá cambios a nivel de dirección, ya que no contará con Miguel Sapochnick como showrunner de la serie, por su parte Ryan Condal continuará la serie en solitario como el encargado ejecutivo.

Sobre los tiempos de estreno, muchos técnicos del programa explican que los grandes efectos de esta serie son los responsables de que su proceso de posproducción sea mucho más tardío que otras series. Por lo tanto, a pesar de que el inicio de grabaciones se adelanten a lo esperado, las fechas de estreno todavía se mantienen para mediados del 2024.