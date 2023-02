5 celebridades que eligieron no ser madres: “Somos mujeres completas con o sin hijos” Instagram @jenniferaniston / @mileycyrus / @mssarahcatharinepaulson / @traceeellisross / @sarahkatesilverman

El deseo de toda mujer es ser madre, así lo establece la vida, las religiones, la sociedad y el que por decisión propia no quiera cumplir con ese designio, es juzgada y hasta le dicen que su destino es estar sola.

Pero ser madre es una elección muy personal que en tiempos actuales, ya no se guía por preceptos religiosos o porque como mujer estás en la obligación de serlo.

Resulta que hay muchas mujeres en el mundo que han decidido obviar esa etapa en sus vidas, ya sea por convicción, porque no quieren seguir poblando al mundo o porque se sienten completas como féminas sin tener hijos.

Muchas de las celebridades que admiramos, tomaron la decisión personal de no tener hijos y aquí te nombramos 5 de las más conocidas que te sorprenderán:

Jennifer Aniston

La actriz principal de la famosa serie Friends, escribió una carta abierta en la que expresó sus pensamientos sobre no tener hijos.

“No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Estamos completas con o sin pareja, con o sin hijos”, destacó.

“Sí, puede que algún día me convierta en madre. Pero no buscaré la maternidad porque me sienta incompleta de alguna manera”, agregó la famosa estrella.

Miley Cyrus

La cantante salida de las filas de Disney y que hace poco lanzó una canción, Flowers, que habla abiertamente de lo mal que le fue en su relación con Liam Hemsworth, asegura que no tiene la necesidad de estar a la altura de la gente que impone a la sociedad el tener hijos.

“Se espera que mantengamos el planeta poblado. Si no quieres tener hijos, la gente siente lástima por ti”, dijo.

Cyrus reveló que se preocupa por el medio ambiente, y su decisión de no tener hijos se basa en parte en eso: “Hasta que sienta que mi hijo podrá vivir en una tierra con peces en el agua, no traeré al mundo a una persona que tenga que lidiar con eso”.

Sarah Paulson

Según el portal Genial Guru, la estrella de Ratched cree que sería difícil para ella dedicar su tiempo a actuar y a ser madre.

“No quiero estar desgarrada (…) No quiero mirar a mi hijo y decirle: ‘Eres lo más extraordinario que me ha pasado, pero también una sentencia de muerte’. Para mi madre era difícil estar en todas partes, ir a la obra de la escuela y ganarse la vida”.

Tracee Ellis Ross

La actriz dice que la presión social sobre las mujeres es enorme. “Es realmente interesante ser mujer, llegar a los 45, no estar casada y no tener hijos. Miro hacia atrás y pienso en todas las formas en que nos dicen que esos dos objetivos, ser elegida y tener hijos, son los que te hacen digna”, dijo.

Ross admite que le tomó un tiempo darse cuenta de que su vida era en realidad suya, y que depende de ella decidir cómo vivirla.

Sarah Silverman

La actriz y comediante explicó en Twitter por qué eligió no tener hijos.

“Como una comediante que siempre trabaja y viaja, he tenido que decidir entre la maternidad y vivir mi vida al máximo, y elegí lo último”.