“Organic”: La página de Lisha Ramón está de regreso en Facebook

Como ya había anticipado a sus seguidores, la empresaria Lisha Ramón Mejías, está de regreso con la página de Facebook de su negocio “Organic” donde comparte recetas, consejos y su diario vivir con los fanáticos de la página.

A través de la red social, realizó una publicación donde tomó con sentido del humor las expresiones de personas que habían pensado que la página fue borrada luego de que la joven se fuera viral en un video donde aparece bailando junto al cantante Jovani Vázquez.

Esta semana, Román Mejías, se expresó a través de una transmisión en vivo en Tik Tok donde pidió disculpas por su comportamiento y asegura que “aprendió a la mala”. Del mismo modo, dijo que estaría haciendo cambios en su vida.

“La página no está pero va a estar, ya prontito está. Gracias por conectarse y les pido una disculpa. Graben esto, les pido una disculpa por esos videos tan vulgares que han visto de mi, no ha sido que yo los he subido...uno aprende a la buena o a la mala, me tocó aprender a la mala, así que nada, vamos a continuar y haciendo las cosas mejor que antes, alejarme de las personas que no son buenas”, expresó a través de la plataforma Tik Tok.

“Gracias por el apoyo, les pido una disculpa por este comportamiento poco racional porque yo sé que en medio de un jangueo muchas personas se ofenden por lo que uno hace”, añadió.

Román Mejías cobró notoriedad en los medios locales a finales del mes de diciembre del 2022 por la situación donde el Departamento de la Familia tomó la custodia de su hija y esta tuvo unos días de lucha para solicitar que le devolvieran a la niña.

El pasado 29 de diciembre del 2022 la agencia indicó que por una situación de violencia intrafamiliar un juez determinó suspender la relaciones materno filiales y concedió la custodia de la menor al padre. Sin embargo, el 30 de diciembre la menor volvió a estar con su madre.