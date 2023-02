Molusco asegura que su “opinión no se vende” tras ser mencionado en caso de Sixto George

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” habló por primera vez sobre el caso del productor Sixto “George” Díaz Colón quien por años trabajó en la producción de su programa y aseguró que nadie controla su opinión en relación al testimonio que surgió en el caso donde se mencionó su nombre y el de otras figuras influyentes del país.

Tras críticas por no ser vocal con el caso del productor, el locutor finalmente dio su opinión en el día que se encontró culpable al productor por tres cargos a nivel federal por extorsión. Del mismo modo, “Molusco” indicó sentirse triste por la situación que pasa la familia de quien en un momento dado fue el productor de “El Goldo y la Pelúa” de La Mega en Puerto Rico.

“Siempre cuando está mi nombre involucrado, la gente, los detractores, la gente que le gusta siempre...mira ahí está el Molusco vamos a meterle...ahí está mi resumé, yo no tengo que salir como un loco a hacer un escrito, yo no me desespero ni nada por el estilo, ahí está mi resumé, la gente sabe, la gente no es bruta. Incluso, hago esto ahora pero a mi en las redes sociales se lo estaba diciendo a Alí y Pamela, la gente no me estaba reclamando nada, solo un mínimo por ciento, porque la gente sabe”, expresó el locutor en su espacio radial (La Mega 106.9 FM).

“Mi opinión no se vende, a mi me han suspendido 500 veces en radio porque he dicho lo que yo entiendo, mi criterio no lo va a aguantar ni el dueño de SBS. Así he sido yo toda la vida y ahí está mi resumé, ahí está todo lo que yo he hecho, así que el que quiera decir que a mi alguien me ha pagado por decir absolutamente nada en este micrófono por defender a alguien...¿A Ricardo Rosselló, por favor?”, añadió.

Fue en el testimonio del exsecretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Anthony Maceira, que se mencionó el nombre del locutor junto a otras figuras como Angelique Burgos “Burbu”, Rocky The Kid, Kobbo Santarrosa, entre otros que según el exfuncionario Sixto George aseguraba podía convencerlos para hablar a favor del gobierno del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Durante el día de hoy se encontró culpable a Díaz Colón de tres cargos por extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia en su caso en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico.

El juez Francisco Besosa informó que la lectura de sentencia está pautada para el 5 de mayo a las 9:00 de la mañana. Con este veredicto, el productor se expone a un máximo de 20 años de cárcel.

Dado a la determinación, Díaz Colón fue ingresado de manera inmediata a la cárcel hasta que se le dicte su sentencia.