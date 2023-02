Ivonne Orsini responde al vacilón que le montó Pamela Noa

Un momento jocoso ocurrió durante el segmento de los cumpleaños del programa matutino de Telemundo, Hoy Día Puerto Rico, donde la animadora Ivonne Orsini dejó plantado a uno de los personajes de Atención Atención que son encargados de amenizar el momento de felicitar a los niños que están de celebración.

Fue su compañera de labores, Pamela Noa, quien compartió el video a través de las redes sociales y lo viralizó. El momento muestra cuando el lagartijo de Atención Atención extiende su “mano” o “patita” -como bromearon las animadoras- mientras que Orsini no se percató del acto e inconscientemente ignoró al personaje.

En respuesta a Noa, Ivonne Orsini, le agradeció con humor el haber documentado el momento y con una de las fotografías que compartió un fanático que “chocó la patita” del personaje en solidaridad.

“Entonces esto pasó en vivo y hay una compañera que tomó de su ocupada agenda para ver estos segundos del segmento de cumpleañeros donde no le choqué la man.. la pata al lagartijo de @atencionatencion. Gracias @pamelanoa porque no solo lo documentaste, lo subiste a las redes, sino que activaste a tu fanaticada con el mismo sentido de humor que tú y le dan vida al momento🫠. No puedo bregar con la persona que envió chocándole la patita al lagartijo y el meme”, escribió Orsini en sus redes sociales.

Noa forma parte del panel de “Mi punto de vista” y estuvo varios días sustituyendo a Ramón “Gatto” Gomez en el programa del cual también forma parte Jacky Fontanez.