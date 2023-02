¿Se acabó la luna de miel? Jennifer López y Ben Affleck fueron grabados discutiendo en público

La luna de miel no es para siempre. Eso lo sabe cualquiera que haya pasado por una relación. Los momentos dulces del inicio de un noviazgo o matrimonio se van difuminando con el paso del tiempo. Y ese preciso momento parece haber llegado para la feliz pareja que conforman Jennifer López y Ben Affleck.

Desde que ambos decidieron darle un segundo aire a su relación, el amor ha proliferado en las redes sociales, medios de comunicación alrededor del mundo y en Internet en general.

Sin embargo, hasta ahora no se había visto una pelea -o una supuesta discusión- en caso de que, lo que se hizo viral esté sacado de contexto.

Telemundo hace una reseña en la que integra un video del tiktoker Life With Matt. En su corto audiovisual, obviamente subido a TikTok, se aprecia la cara de pocos amigos que tiene JLo mientras comparte con Ben en un evento.

Jennifer López agarra un vaso que pareciera tener alcohol, mientras tiene cara de pocos amigos. Entonces, según el tiktoker, el mismo Ben le dice “Jen, yo no he bebido nada de eso”. Ella lo mira con un rostro que pareciera de recriminación y el le dice: “Jen”, como para obtener su atención y que lo mire a la cara.

El actor californiano de 50 años tiene aproximadamente 20 años luchando con un problema de alcohol. De hecho, en ocasiones ha confesado ser adicto y en varias oportunidades intentó rehabilitarse.

Usuarios de las redes sociales comentaron en el video que “esto iba a pasar en algún momento”. “Las cosas no cambian...ahora no hay reclamos”. “Eso no es cuidar, es que ella no confía en él” y “lo cuida como cualquier pareja lo haría”.

Esta discusión ocurrió en la fiesta del aniversario 25 de una reconocida marca a la que asistieron estrellas como Oprah y Kim Kardashian.