“Las mujeres facturan, pero tú no D-Clara”: Productor español lanza canción en respuesta a Shakira y en defensa de Piqué

"Las mujeres facturan, pero tú no D-Clara": Sacan canción de respuesta a Shakira en defensa de Piqué Foto: Captura de YouTube

La ‘Music Sessions #53′ de Shakira junto al productor argentino Bizarrap sigue siendo el éxito del año 2023, pues desde su estreno a principios de enero sigue sonando en todos lados al punto de haberse convertido hasta en un trend viral.

Desde ese entonces algunos productores han sacado la versión del tema en diferentes géneros como rock, balada y hasta un merengue que fue compartido en las historias de la red social Instagram de la cantante y que se convirtió en otro hit.

Pero a medida que pasan las semanas, que las noticias van y vienen con respecto al triangulo Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía Martí continúan llegando algunos detalles al respecto, y esta vez fue un beef de Sansixto ft. Dife MMP & Willy D.

En el tema, que comienza a ganar popularidad en las plataformas es un revés a lo compuesto por Shakira con su equipo en su tema, ya que este la invita a declarar ante Hacienda y lleva el nombre de Clara Chía Martí por título.

Se trata de la creación de los españoles el DJ y productor de música electrónica Sansixto, junto al cantante Dife MMP y el también DJ Guillermo Donet Villar en el que tratan de humillar a Shakira refiriéndose como una “gata picada” que solo quiere ser el centro de atención llena de envidia.

Así dice la canción contra Shakira

“Ven, de cara, si paga Hacienda, se queda sin nada

Ven, declara, solamente tú, la gata más picada

Tengo 10 Rolex, puedo tirar uno

Un poco de Chía pa’ tu desayuno

Llevo con ella desde los 21

Yo con un Twingo tiré al 22

Me salió el bingo, me fui como un ‘boss’

Un Rolex pa’ el lunes, Casio pa’ el domingo

Mejor no me llores, ya no soy el mismo

Solo quieres ser el centro de atención,

moviste al rey, no soy el peón

Desde que no estás, yo estoy mejor

No vuelvo pa’ atrás aunque cueste un millón

Mucho ‘bla bla’ detrás de la pantalla

No me importa tu ‘size’ si no das la talla

Las mujeres facturan, pero tú no ‘de-claras’

Ven, declara. Solamente tú, la gata más picada

No es un reemplazo, es una mejora

Veo en mi Casio que llega tu hora

Deja de jugar y dame la bola

Se nota la envidia, te devora

Claramente tú ya no vales nada

Una loba de verdad, tiene manada

Te va a tocar mirar desde la grada

Si vas a facturar, también ‘de-clara

Chiscos perdón por el troleo

Yo piqué, pero vosotros también picasteis’”