Michelle López tira al medio a jugadores del BSN que se “enchismaron” con ella

La animadora y co-moderadora de “El Reguero” de la Nueva 94, Michelle López, tiró al medio a varios jugadores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) que asegura la siguen en las redes sociales, sin embargo, la han eliminado al enterarse que está en una relación.

La conversación surgió durante el segmento de deportes del programa radial que tiene como invitado al influencer “Deportes en vivo PR”.

“Jugadores que están en el BSN y que van a estar ahora, no se tienen que enchismar conmigo. Me da risa porque me siguen en Instagram pero cuando ven que estoy compartiendo con alguien dejan de seguir a uno”, expresó la animadora.

Sin embargo, a pesar de la insistencia de sus compañeros de programa Alejandro Gil y Danilo Beauchamp, la animadora no soltó prenda sobre los nombres de los jugadores.

“Son tres...sé que están en el BSN hace tiempo porque los he visto”, expresó la animadora. “Tú los conoces de seguro, los que son”, contestó la animadora a preguntas de su compañero radial Danilo Beauchamp asegurando que los jugadores que le escriben “no son come banco”.