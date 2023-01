Magali Febles arremete contra la madre Ashley Ann Cariño

La directora de Miss Universo República Dominicana, Magali Febles, quien por años trabajó con la franquicia en Puerto Rico reaccionó a las expresiones que hizo la madre de Miss Puerto Rico, Ashley Ann Cariño luego del certamen de Miss Universe el 14 de enero.

Febles aseguró que las expresiones vertidas por Olga Cariño a través de Facebook fueron “penosas” y que deslucieron la participación de su hija.

“Muy penoso por parte de ella porque en el concurso de Miss Universe hubo candidatas extraordinarias que yo las consideraba bien, bien preparadas y excelentes candidatas y es una pena que su mamá, logrando su hija llegar a las cinco empañara su triunfo con chismes y críticas, entonces cómo vamos a hacer y además cómo puede criticar a la comunidad LGBT que todos la apoyaban y después los critica”, expresó en entrevista con el programa Día a Día de Telemundo.

“Yo no me imagino si llega a ganar, cómo su mamá iba a lidiar con una transgénero que es la dueña del concurso. Uno tiene que dejar sus emociones de madre a un lado y aceptar el triunfo hasta donde le toca y yo creo que momento era para celebrar”, añadió.

Olga Cariño, la madre de Miss Puerto Rico 2023, Ashley Ann Cariño Barreto, arremetió contra la organización de Miss Universe el pasado 16 de enero, a través de sus redes sociales al asegurar que “no es la plataforma para buscar igualdad para diferentes géneros” y criticar el mensaje enviado por la nueva dueña del concurso, la empresaria transgénero Anne Jakrajutatip.

“Que triste son las injusticias. Que obvio les quedó. Esta organización jamás será igual que antes o mucho menos prestigiosa. Por lo antes visto, en mi opinión, muchas cosas estuvieron demás”, escribió Cariño.

“Primeramente no es la plataforma para buscar igualdad para diferentes géneros que fue el primer mensaje que tiro la tía Anne (Jakrajutatip) y no es que tenga nada encontra de otras comunidades pero hay concursos para cada población. En la misma línea tampoco es plataforma para ventilar sus issues personales lo cual esto me deja entender que más que nada esto es un capricho de la tía Anne (Jakrajutatip). Qué triste saber que aparentemente el contrato estipulaba que para esta compraventa la última corona tenía que ser coronada USA sin importar cual fuese la mejor representación de una verdadera reina”, añadió.

A su vez, Cariño despotricó contra la representación de República Dominicana, Andreína Martínez Founier; y Venezuela, Amanda Dudamel y dio a entender que entraron al Top 3 por acuerdos turbios.

“República Dominicana solo entró por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo vía acuerdo. El que la conoce sabe de lo que hablo. Miss República Dominicana no era para entrar a ese Top 3, lo siento. Y de Miss Venezuela investiguen ustedes quién auspició los trajes de baño y las carteras para este certamen. Que pena me da que el Universo no esté listo para un agente de cambio lleno de luz y paz”, denunció.