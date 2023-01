¿Cuánto le tendrá que pagar Marc Anthony a Nadia Ferreira si se divorcia?

La boda de Marc Anthony con la modelo de 23 años, Nadia Ferreira fue de cuento de hadas. Un novio que la vio entrar y rompió en lágrimas, una mujer que llegó al altar como una princesa a entregarse al hombre de su vida.

Pero los cuentos de hadas a veces no tienen finales felices y así como ocurre a una pareja cualquiera que después de amarse tanto y decir que estarán “hasta que la muerte los separe”, resulta que años después no es así. A las grandes celebridades también lo ocurre lo mismo, no solo con mucha frecuencia sino con procesos legales desgarradores.

Ya el salsero más famoso del mundo tiene experiencia en la materia, pues este es su cuarto matrimonio y todos han terminado con finales bastante complicados, como su último enlace con Sharon de Lima.

Evitemos juicios y dejemos todo claro

Pero resulta que para evitar procesos legales en caso de llegar a fracasar y que este cuento de hadas termine el divorcio, los asesores y el hermano del cantante puertorriqueño de 54 años lo convencieron de firmar un acuerdo prenupcial con la ex Miss Paraguay.

Según la reportera Tanya Charry para el programa de El gordo y la flaca, la fortuna del salsero estaría estimada en unos 80 millones de dólares e incluye lujosas propiedades.

Pero asegura Charry que el ahora esposo de Nadia no quería firmar el acuerdo prenupcial, pues se siente confiado que este enlace será para toda la vida.

Unos días antes de la boda los asesores y el hermano lo convencieron de lo contrario y el salsero firmó el acuerdo.

25 mil dólares mensuales si hay divorcio

Según explican en El gordo y la flaca este “presunto acuerdo” establece que, si se llegan a divorciar, Marc le daría una suma de 25.000 dólares al mes hasta que la joven de 23 años contraiga matrimonio o esté en otra relación formal.

Pero esto no es todo, si llegan a tener hijos, como lo dijo en una entrevista Nadia que serán muchos, la cantidad de dinero que recibirá sería determinada por una corte, reseñó la revista People.

Sus anteriores esposas, la primera la ex Miss Universo, Dayanara Torres; la segunda, Jennifer López; y la última, la modelo Sharon de Lima, con quien no tuvo descendencia, firmó acuerdo prenupciales.

Así que el cantante boricua cree fervientemente que este será su último matrimonio y que el resto de su vida será al lado de la joven Nadia Ferreira.