‘La Casa de los Famosos’: Rey Grupero y Raúl García protagonizan intensa pelea

Rey Grupero y Raúl García iniciaron una pelea en ‘La Casa de los Famosos’ que dejó anonadada no solo a la audiencia, sino también al resto de los integrantes de ‘La Casa de los Famosos’, pues fue tan intensa su discusión que las amenazas lograron ser escuchadas durante la Gala, totalmente en Vivo.

“No agarres valor por las normas. ¡Cómo vea compadre! Yo no le tengo miedo a nada y a nadie. A la gente no la puedes engañar. Eres un mentiroso chillón”, se escucha decir al inicio a Rey Grupero y a pesar de que Raúl intentó mantenerse sereno y no seguir con la discusión, el famoso YouTuber continuaba refutando tildándolo de “Lamebotas”.

“Yo confié en ti, pero eres un lamebotas y todo mundo lo sabe papá, todo mundo lo dice. Juégale, a la gente no la puedes engañar allá afuera”, continua diciendo el influencer, afirmando que él también sabe cosas que pueden perjudicarlo. “Eres un mentiroso chillón wey… Juegas con cosas que ni te pasaron”.

De esta manera, a pesar de no saber específicamente las razones por la que Rey Grupero y Raúl entraron en discusión, muchos de los usuarios empezaron a criticar la actitud del creador de contenido, indicando que no era la manera de decir las cosas.

Raúl Vs Rey Grupero durante la gala de Hoy 😱🔥 #LCDLF3 pic.twitter.com/gOVyZbeKPh — La Comadrita  (@lacomadritaof_) January 26, 2023

“La verdad yo estaba emocionada de esta temporada, pero ese Rey es una porquería, no lo soporto, no me engancho. Espero que se vaya para verla mucho mejor”.

“¿Cómo se atreve este a decir que conoce a Raúl? Además de hablar de que ‘En su momento él le confió’”.

“No hay que menospreciar a nadie, una falta de respeto, la chica que dice ellos dos no son nadie se creen mucho. Altanero, sin valores. Room service como le llaman, vale más que tu Rey Grupero”.

Comentaron algunos de los usuarios.

Rey Grupero le pide disculpas a Raúl

Luego de haberse difundido el video en el que aparece Rey Grupero discutiendo con Raúl, muchas fueron las críticas por parte de los usuarios hacía el influencer, indicando que es una persona “altanera” y “sin valores”.

Sin embargo, en una publicación realizada desde su perfil de Instagram, se muestra a este ofreciéndole sus disculpas al participante de ‘La Casa de los Famosos’, esto fue lo que escribió en el post:

“Es de humanos equivocarnos, y tu Raúl eres una buena persona y no te tuve por que hablar así. Discúlpame y discúlpenme a todos los que se ofendieron. Allá dentro esto se vive distinto”.