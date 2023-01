Hermes Croatto honra la memoria de Tinti Deyá, fundadora de Casa Pueblo

El artista puertorriqueño Hermes Croatto lanzó esta semana el video de la canción “A Tinti”, creación inspirada en Faustina “Tinti” Deyá, líder fundadora de Casa Pueblo de Adjuntas y quien falleció en agosto de 2021.

La nueva obra busca honrar y recordar la memoria de la líder comunitaria, quien dedicó su vida a la justicia social, la defensa de la nacionalidad y trazó caminos para las mujeres.

“Sin duda, la muerte de Tinti me tomó por sorpresa”, afirmó el cantautor. “Eran muchas las cosas que me quedé con ganas de decirle y fue así como surgió esta canción. Esa misma noche agarré el lápiz y me puse a escribir. Al otro día llegué a Casa Pueblo, terminé la letra sentado en su escritorio y se la canté por primera vez.... y aquí estamos, a un año de su partida, celebrándola con ‘A Tinti’”, añadió el artista.

Croatto sostuvo que su mayor deseo es que los puertorriqueños conozcan quién fue Tinti Deyá y su legado en la historia de la Isla.

“Gracias a ella y su lucha podemos disfrutar de los bosques y los ríos que hoy visitamos y que tanto mostramos en nuestras cuentas de Instagram. Es importante saber que todo eso iba a desaparecer por la idea loca de pensar que una mina a cielo abierto entre los pueblos de Adjuntas, Lares, Jayuya y Utuado nos iba a traer riqueza, progreso y bienestar. Por eso este trabajo, para continuar el legado de Tinti y la importancia de conocer, cuestionar y recordar nuestra historia para así forjar nuestro presente y él de nuestros hijos”, dijo.

En la pieza musical también participa Ale Croatto y David Norris, además de otros colaboradores.

“A Tinti” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.