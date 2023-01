Así es la serie animada de Mike Tyson en HBO Max

Warner Bros Animation en colaboración con el estudio Williams Street, realizó una propuesta animada para adultos donde el exboxeador estadounidense, Mike Tyson, iba a ser el encargado de resolver problemas y misterios, al estilo de Scooby-Doo.

El programa, que ahora está disponible en HBO Max, contó con la voz del propio Tyson personificándose a sí mismo y añadiéndole su particular tono a las situaciones en las que se enfrenta su personaje animado.

El particular equipo de investigadores que acompañan al recordado deportista es un fantasma del marqués de Queensberry, la hija adoptiva de Tyson y una paloma parlante alcohólica, mientras resuelven misterios en todo el mundo.

Si bien cada episodio involucra un misterio como un dispositivo de encuadre, a menudo se ignoran por completo, mientras que la trama toma una dirección completamente diferente (y a menudo extraña), ya que los misterios rara vez se resuelven y los episodios a veces terminan en cliffhangers.

Inspiración del boxeo

Esta no sería la primera vez que un boxeador icónico forma parte de un show animado para la familia.

En los años 70, la productora independiente de Fred Calvert, Farmhouse Films, desarrolló una serie animada llamada “I Am the Greatest: The Adventures of Muhammad Ali”, donde el legendario boxeador interpretaba la voz de su propio personaje.

El programa solamente se transmitió en 13 oportunidades a través del canal NBC y fue cancelada por bajas calificaciones.

A contrario de Alí, la serie de Mike Tyson logró mantenerse en 70 capítulo divididos en cuatro temporadas, transmitiéndose el último en el 2020.