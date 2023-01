Padre de Prichard Colón niega haber compartido video de supuesto “maltrato” a su hijo

Richard Colón, padre del púgil boricua Prichard Colón Meléndez, negó este sábado haber sido la persona que compartió a través de las redes sociales un video sobre un supuesto patrón de “maltrato” contra el exboxeador.

“Primeramente, yo no he compartido ese video con ningún medio. Hubiese preferido no hacer comentarios, pero al recibir llamadas y mensajes de que me están acusando falsamente, están especulando de yo haberlo compartido y repitió….eso es falso”, dijo Colón.

El progenitor del deportista, que se encuentra encamado desde el 2015, aseguró que la madre de Colón Meléndez, Nieves Meléndez, le niega la oportunidad de pasar momentos juntos.

“Si por pedir (que) mi hijo comparta días y noches conmigo me ve como problemático o doy dolores de cabeza, pues continuaré luchando por mi derecho como padre y el derecho de Prichard. Pregúntenle a Prichard con quien él desea estar. No es quitarlo, es compartir tiempo, responsabilidades...”, añadió.

Además, Colón sostuvo que Meléndez no acepta que las personas la ayuden a cuidar a su hijo, que estuvo en coma por 221 días.

“En varias ocasiones he reconocido que la labor que hace su mamá de cuidar a Prichard no es fácil. Motivo por la cual yo le he dicho que me permita traerlo de paseo lo que le permitiría a su mamá tomar descanso y tiempo para ella. No solo yo como padre le hemos ofrecido ayuda, otras personas allegadas a ella lo han intentado, pero no acepta la ayuda”, denunció.

Colón finalizó sus declaraciones escritas pidiendo oración para que Prichard continúe mejorando.

Mientras, la hermana del deportista, Natalie Colón, explicó en el programa “Molusco y los Reyes de la Punta” que en ningún momento su madre lo ha maltratado.

“Nunca lo grabé con una mala intención, me escucho horrible en el video, yo ni puedo ver el video completo, me siento súper mal”, indicó la fémina.

Por su parte, Meléndez también se expresó e indicó que el video fue grabado hace alrededor de un mes cuando intentaba darle alimento líquido al joven.

“Ella tuvo un mal momento, un mal día”, expresó en el programa radial.