Netflix en el 2023: estas son las series renovadas que volverán en este año

El 2022 fue un año de buenas producciones por parte de la plataforma streaming, Netflix, es por eso que para este 2023, la intención de la compañía estadounidense es continuar produciendo contenido de alta calidad.

Entre las producciones que este año verán luz se encuentra You, Sex Education y Never Have I Ever, que vienen con nuevos episodios tras unas temporadas exitosas.

Al mismo tiempo se espera el estreno de la segunda parte de Manifest, que se despide con esta cuarta temporada tras un paso exitoso dentro de Netflix.

A continuación la lista de series más esperada por los usuarios de Netflix

Series que estrenará Netflix en este 2023

Manifest (Temporada 4 – Parte 2)

La primera entrega de la temporada final de la serie, y su primera temporada exclusiva para Netflix, les dio a los fanáticos todo lo que estaban buscando: intriga, sentimentalismo y respuestas sobre el vuelo 828 (bueno, algunas respuestas).

Si seguimos la lógica de anuncios de temporadas anteriores, tenemos una fecha de lanzamiento tentativa para la parte 2 de la temporada 4 de Manifest: 2 de junio de 2023.

Never Have I Ever (Temporada 4) –

“Terminamos la cuarta temporada, y es bueno. Es solo un testimonio de lo difícil que es decir adiós a los personajes que te encanta escribir”, dijo la creadora Mindy Kaling a propósito de la serie que llega a su última temporada.

Se espera que su lanzamiento sea para el verano de este año.

Monster (temporadas 2-3)

Netflix aprobó una serie antológica bajo el título de Monster, creado por Ryan Murphy e Ian Brennan, las mentes detrás del drámatico de Jeffry Damher.

“Las dos nuevas entregas se centrarán cada una en “otras figuras monstruosas que han impactado a la sociedad”, dijo Netflix que no confirmó fecha de estreno.

Sex Education (Temporada 4)

A pesar de que se informó que no han terminado las grabaciones de la serie todavía. Todos sostienen que a finales de año se estrenaría la nueva temporada de una de las series más queridas de Netflix.

The Crown (Temporada 6)

La temporada 6, cuya producción ha comenzado, cubrirá el período posterior al enfoque de la temporada 5 en el divorcio del príncipe Carlos y Diana, comenzando con la muerte de la princesa Diana en 1997 y continuando en el siglo 21.

The Witcher

La estrella que se despide de The Witcher, Henry Cavill, ha prometido a los fanáticos que estará en las pantallas en el verano de 2023, con un marco de tiempo estimado entre junio y septiembre.

“La sala de escritores de esta temporada es increíble. Quiero decir, siempre hemos tenido escritores increíbles en el programa. Pero siento que esta temporada específicamente tuvo... Tuvimos algunas personas nuevas, y fue realmente interesante cómo cambió la dinámica de la sala, tener este tipo de sangre nueva: personas que vieron la primera temporada, que luego proyectaron la segunda temporada, y llegaron con ideas frescas y nuevas, que me desafiaron en cosas en las que realmente no había pensado antes”, dijo el showrunner, Lauren S Hissrich en una entrevista con Digital Spy.

Vikings: Valhalla (Temporada 3)

A pesar de la temporada 2 se acaba de estrenar, ya los fans quieren saber cuando serán los nuevos episodios de la temporada 3.

Según What’s on Netflix, la producción de la tercera temporada comenzó en mayo de 2022, y de acuerdo con Frida Gustavsson, quien interpreta a Freydis en la serie de Netflix, el rodaje ya terminó. “Ya lo filmamos y es increíble. Es tan bueno. Y no puedo esperar a que el mundo lo vea. ¡Pero vas a tener que esperar un poco más!”, dijo a E! Online.

Este mismo año es posible que tengamos nuevos episodios de esta apasionante serie.