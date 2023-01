Presentan a la nueva Top Model of the World Puerto Rico 2023

Top Model of the World. Andreína Vega Rosa. (Suministrada.)

La joven Andreína Vega Rosa, ganadora del mejor rostro y Top 6 en Miss Mundo de Puerto Rico 2021, será la representante de la isla en la edición número 29 del concurso Top Model of the World.

Vega Rosa, de estatura 5′8″ y con 27 años, representó a Santa Isabel en Miss Mundo Puerto Rico 2021, donde quedó segunda finalista en la competencia Top Model, primera finalista en la categoría de Best Body y ganadora de la competencia de deportes.

Top Model of the World by WBO es un reconocido concurso de modelaje y fue creado en la ciudad de Miami, Florida, en el año 1993. Sus 28 ediciones han sido celebradas en prestigiosos venues en los países de Alemania, Estados Unidos, China, y Panamá, entre otros.

Este año la competencia se realizará desde el 20 de febrero y la noche final, se celebrará el 3 de marzo en Sharm El Sheik, Egipto. La actual reina Natalie Kocendova, de República Checa, entregará su cetro a la nueva soberana.

Andreína, la nueva Top Model of the World Puerto Rico, cuenta con un Bachillerato en Recursos Humanos y un grado asociado en Ingeniería Industrial. Practica desde pequeña el atletismo y domina los idiomas de inglés y español. Miss TMW Puerto Rico 2023 reaccionó emocionada ante su designación.

“Cuando me llamaron para darme la noticia, al primer instante no podía creerlo, definitivamente me tomó por sorpresa. No obstante, sólo me bastaron segundos para aceptar el reto y cumplir el sueño de representar a Puerto Rico internacionalmente.Estoy bien confiada del equipo de trabajo que está dirigido por un excelente profesional Derek Muñoz, quien es el director creativo e imagen”, dijo la joven a través de declaraciones escritas.

Muñoz, reconocido profesional de la moda y certámenes de belleza, expresó sentirse confiado de que Andreina hará una excelente representación. “Una vez más y luego de varios años donde no hubo representación del país, se abre una nueva plataforma donde Puerto Rico brillará ante el mundo”.