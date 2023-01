Lele Pons le responde a modelo que asegura Guaynaa le envía mensajes

Verónica Saltos confesó que Guaynaa (artista puertorriqueño), le habría escrito hace algún tiempo por DM de Instagam. Esta revelación causó revuelo en redes sociales, sin embargo, alguien que sí salió a defender a su prometido fue Lele Pons (cantante).

En el programa En Contacto los panelistas del show Gabriela Díaz y Henry Bustamante estaban realizando preguntas de “secretos ocultos” de las participantes del segmento “Reina de la playa”, en el que Verónica Saltos confesó la suya.

“Sí, Guaynaa me escribió y lo rechacé. Me dijo ‘Hello Baby’, y la segunda vez me escribió ‘Hello’. Ya después me dejó de seguir”, reveló entre risas Verónica Saltos.

Como en todo show los presentadores se asombraron y le dijeron “esos alcances”. Ella porsupuesto muy emocionada dijo que no le contestó porque tenía una relación en ese momento y además porque respeta las relaciones ajenas.

La respuesta de Lele Pons

Cual madre defendiendo a sus crías, la artista venezolana Lele Pons contestó con un video a Verónica Saltos por sus declaraciones. No dijo nada durante el clip, pero en el pie del mismo está “¿Todo esto por un Hello?”, y muchas caras riéndose.

El video ya alcanza las más de 300 mil vistas. Tomando en cuenta que el video lo subió hace menos de una hora y Lele Pons cuenta con más de 20 millones de seguidores en TikTok.

Sin duda que la prometida del artista puertoriqueño tiene una singular característica, y es que siempre toma con humor las cosas que pasan entorno a su relación o su vida propia.