Película puertorriqueña estrena ante casa llena en festival de Sundance

La Pecera, ópera prima de la directora y guionista puertorriqueña Glorimar Marrero Sánchez, tuvo su estreno la noche del lunes en el icónico Egyptian Theater como parte de la selección oficial del Sundance Film Festival.

La película puertorriqueña, realizada en coproducción con España, compite en la categoría global de filmes dramáticos (World Dramatic Competition) del prestigioso festival, cuyos resultados se conocerán este viernes.

“Nos tomó 10 años llegar aquí, pero nos satisface poder usar esta plataforma para contar una historia que toma como contexto la situación urgente que todavía viven nuestros hermanos viequenses. Quiero dedicar este estreno al pueblo de Vieques, al pueblo de Puerto Rico y al equipo de La Pecera. Esta película no estaría aquí si no fuera por el trabajo y compromiso de un talentoso grupo de profesionales de la industria de cine puertorriqueño y español”, expresó la cineasta Glorimar Marrero Sánchez.

Además de su presentación presencial en el festival, ya están disponibles los boletos para poder ver el estreno de forma online, a través de la página web de Sundance. La película estará disponible hasta el 29 de enero como parte de la cartelera del festival. La Pecera continuará su gira de estreno en Suecia tras ser incluida en la prestigiosa competencia Ingmar Bergman de la edición 46 del Göteborg Film Festival. La película, protagonizada por la actriz boricua Isel Rodríguez, es una de ocho producciones en esa segunda competencia que se celebrará del 27 de enero al 5 de febrero de 2023.

La Pecera cuenta la historia de Noelia, una mujer puertorriqueña cuyo cáncer ha entrado en etapa de metástasis, lo que guía su decisión de regresar a su natal Vieques para reclamar la libertad de decidir su destino final. En ese proceso, se reencuentra con su familia y amigos, quienes son parte una comunidad marcada por el trauma y la contaminación que causaron las seis décadas de prácticas militares de la marina estadounidense.

La Pecera es un proyecto de cine puertorriqueño-español, coproducido por la empresa puertorriqueña Canica y la empresa española Solita Films, en asociación con las empresas puertorriqueñas GILL Engineering Group, PJ Gaffers Camera and Lighting, Filmes Zapatero y The Pimienta Film Co. Este es el primer largometraje de la cineasta puertorriqueña Glorimar Marrero Sánchez (productora ejecutiva, guionista y directora). La actriz Isel Rodríguez [”Teatro Breve”, “Picando Alante” (2022), “La Última Gira” (2021), “Yerba Buena” (2020), “Start Up” (2017)] protagoniza la obra en su primer rol dramático para un largometraje. Los actores Modesto Lacen [“Celia” (2015-2016), “The White Slave” (2016), “El Efecto Clemente” (2013)], Magali Carrasquillo [”Súbete a Mi Moto” (2020), “Kabo & Platón” (2009)] y Maximiliano Rivas [“Venus” (2018), “Pueblo chico” (2017)] forman parte del elenco.

Amaya Izquierdo, José Esteban Alenda, César Esteban Alenda, Tristana Robles, Maité Rivera Carbonell, Lizaida Rivera, Diana Príncipe, PJ López SPC, Gary Homs, Suzanne Krim, María Eugenia Sueiro, Migdalia Luz Barens, Ricardo Diadoné, Sergio de la Puente, entre otros talentos, forman parte del equipo de realización de la película.