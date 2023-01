“Muy triste”: Shalimar Rivera sobre video de su esposo acompañado por otra mujer en el aeropuerto

La animadora Shalimar Rivera se expresó este jueves sobre unos videos donde se observa a su esposo, el asesor financiero Noel Nieves, junto a otra mujer en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Los videos presentados en La Comay (TeleOnce), captan a Nieves saliendo del aeropuerto presuntamente acompañado de otra mujer.

Posteriormente, en las imágenes se observa a Nieves y la mujer tomar caminos separados.

“Esto es muy triste, muy lamentable. Lo voy a manejar como siempre he manejado mi vida personal. Lo voy a dejar privado, pero ustedes merecen un respeto […] Perdón si me emociono […] Hoy me voy a sentar ahí a hacer mi trabajo”, expresó Rivera sobre la situación.

La presentadora de televisión se casó con el asesor financiero en 2019.