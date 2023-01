Cosculluela pide a su expareja que se quite su apellido

Cosculluela pide a su expareja que no use su apellido Montaje

El exponente urbano José Fernando Cosculluela Suárez “Cosculluela” envió a través de sus abogados una carta de cese y desista a su expareja Jenniffer Fuguenzi Jaques para que deje de utilizar el apellido “Cosculluela”.

En el documento legal publicado por el comunicador Fernan Vélez “Nalgorazzi” se le solicita a la exesposa del exponente urbano que desista de utilizar el apellido del exponente urbano en los medios de comunicación, redes sociales y actividades comerciales y/o privadas de cualquier índole.

“Usted continúa usando a esta fecha el apellido Cosculluela como apellido legal en los medios de comunicación, ante terceros y las redes sociales (Instagram, Facebook, etc.), como si fuera parte de la familia Cosculluela cuando en realidad ya no es parte de la familia Cosculluela. Le informamos que los actos del uso del apellido “Cosculluela” no son autorizados por nuestros representados y su uso equivalen a una falsa representación” , lee el documento firmado por el licenciado Jean Paul Vissepó Garriga.

Funguenzi quien tiene más de un millón se seguidores en la red social Instagram aún se identifica como @jennifercoscullela.

El pasado mes de octubre del 2022 las autoridades presentaron 15 cargos contra José Fernando Cosculluela Suárez por un patrón de violencia doméstica contra su expareja luego de un suceso donde se incendiaron los vehículos que se encontraban en la residencia de esta.

Posteriormente, el 16 de diciembre Funguenzi testificó en la vista preliminar del caso.

En su testimonio, Fungenzi señaló que Coscullela la llegó a agredir en varias ocasiones, la agarró por el cuello en intentó poner su cabeza en el inodoro. Además, contó que un día el cantante llegó hasta su residencia donde realizó un disparo y a través de una videollamada aseguró que le haría daño a la mascota de esta.

El testimonio de Fungenzi se remonta a hechos ocurridos entre el 17 y 23 de abril de este año.

Según extractos de denuncias presentadas por el Ministerio Público en uno de los múltiples mensajes que le habría enviado el exponente urbano a su expareja, la amenazó con “jartarla de tiros” si esta se iba en uno de los vehículo Cherokee.

La vista continuará el próximo 17 de febrero.