“Burbu” se defiende tras ser mencionada en caso de Sixto George

Luego de que se mencionara su nombre en el caso de Sixto George por alegada extorsión contra miembros de la administración de Ricardo Rosselló previo al Verano del 2019, la animadora Angelique Burgos “Burbu” aseguró que nunca ha estado involucrada en este tipo de movidas políticas.

Burgos indicó en declaraciones escritas que nunca ha utilizado sus plataformas en radio, televisión o redes sociales para hablar a favor o en contra de algún político de Puerto Rico.

“Mi carrera tanto en radio, como en televisión se ha desarrollado trabajando en programas de entretenimiento. No hablo de política pues es algo que no me gusta. Por lo tanto, yo nunca he utilizado mis redes sociales, ni mi posición como figura pública, para endosar a ninguna persona que ocupe un puesto político. Espero que con esto quede claro que jamás he llegado a un acuerdo económico ni con Sixto George, ni con nadie, para hablar bien o mal de una persona y mucho menos que tenga que ver con política.Ustedes saben que toda mi vida, me he dedicado a trabajar de manera honrada. A velar por el bienestar de mi familia, mi esposo y mis dos hijos”, expresó Angelique Burgos.

Durante esta semana en el caso por extorsión contra el productor Sixto “George” Díaz Colón, fiscalía federal trajo al exsecretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Anthony Maceira quien fue el primero que realizó al denuncia sobre el supuesto delito.

Según Maceira en una reunión que tuvo con el productor Sixto George este le ofreció la creación de una sección de “buenas noticias” en el programa Nación Z donde la administración Rosselló tendría la oportunidad de “hablar bien” sobre su gobierno. Del mismo modo, según Maceira, el productor hizo alarde de su acceso a figuras que influencian la opinión pública como Roque Gallart “Rocky The Kid”, Jorge Pabón “Molusco”, Angelique Burgos “Burbu”, y el locutor Tomás Ramos Cruz “Red Shadow”.