Piqué reta a los críticos y sube foto junto a su nuevo amor

A pesar de las críticas y miles de burlas que ha recibido tras el tema de su expareja la cantante Shakira, el futbolista Gerard Piqué quiso publicar una fotografía junto a su nuevo amor, la joven Clara Chía.

A través de Instagram, Piqué publicó la foto junto a la joven en la cual se les ve muy sonrientes. Sin mayor, explicación y sin un texto en la publicación.

Hace unas semanas la cantante colombiana Shakira lanzó tu nuevo tema junto al productor argentino Bizarrap y tal como se esperaba se trata de un desahogo en el cual realiza múltiples referencias sobre su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

En poco minutos de haber sido lanzado, el tema ya superaba el millón de visitas en el canal de YouTube de Bizarrap y para esta semana ya ha alcanzado récords de reproducciones.

“Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”, es parte de la letra de la sesión. “Una loba como yo ya no está para tipos como tú”, es el coro del tema que es la sesión #53 del productor de música urbana.

“Esto es para que te mortifiques, mastica y traga y mastiques yo contigo ya no regreso aunque me llores y me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critique, yo solo hago música perdón que te salpique”, es una de las estrofas del tema en el cual utiliza palabras que riman con Piqué.

Además, hace referencia a “la deuda en Hacienda” ya que el futbolista ha sido una de las múltiples figuras que ha tenido problemas con el fisco en España.

Sin embargo, eso no quedó ahí ya que la cantante colombiana también hizo referencia a la actual pareja del futbolista Clara Chía.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Claramente es igualita que tú”, dice Shakira en el tema.

“A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, añadió Shakira en su sesión.

Shakira y Gerard Piqué hicieron noticia el año pasado por su rompimiento tras años de relación y por los rumores de infidelidad por parte del futbolista.