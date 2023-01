Jay Wheeler se suma a la cartelera de “Molusco TV El Concierto”

Jay Wheeler se suma a la cartelera del espectáculo “Molusco TV El Concierto”, un evento que reunirá a los más grandes artistas de la industria musical y que se llevará a cabo el viernes, 10 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico.

“Molusco TV El Concierto” será un maratónico espectáculo, producido por No Limit Entertainment, que fusionará la música de importantes figuras del género urbano, con la comedia de Jorge Pabón “El Molusco”.

Nio García fue el primer artista anunciado para este evento, y ahora se suma su colega Jay Wheeler, quien cuenta con tres álbumes y obtuvo el Premio Juventud como Nueva Generación Masculina en 2021.

“Molusco TV El Concierto” fue conceptualizado originalmente como “Bajito que se ofenden” y estaba pautado para presentarse en el año 2020, sin embargo, debió ser pospuesto a causa de la pandemia y las alzas en contagios registradas en los pasados años. Tras el anuncio de la posposición, más de 10 mil personas que habían adquirido los boletos para el evento original, decidieron esperar fielmente por la nueva fecha.

Los productores Paco López y Jorge Pabón decidieron transformar el nombre y concepto, convirtiéndolo en un junte que ofrecerá lo mejor de la comedia y la música urbana en un mismo escenario.

“Parte del trabajo que hacemos día a día es ser responsables con el público que llega a nuestros eventos y, aunque fue difícil posponer el show, hoy nos damos cuenta de que tomamos la mejor decisión. No solo se hará de manera segura, sino que la gente podrá disfrutar de un evento de primera, que ha sido trabajado y bien pensado por los pasados años, y lo haremos a casa llena”, dijo el productor Paco López.

Por su parte, Pabón destacó que “después de esperar tanto tiempo para presentar este evento, no podíamos hacer otra cosa que no fuera un show que será difícil de olvidar. Será mejor de lo que se esperaba. No se van a arrepentir por no haber pedido su dinero de vuelta. Será una noche en la que la música no va a parar”.

Las personas que adquirieron el boleto original lo podrán utilizar en esta nueva función. Para mayor información y boletos, puede acceder a molusco.com