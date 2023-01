The Last of Us rompe otro récord histórico con el estreno de su segundo episodio en HBO

Imagen: HBO Max | The Last of Us tuvo un estreno histórico sólo superado por House of the Dragon. Pero ese era sólo el inicio de su ascenso en HBO Max.

HBO acaba de estrenar el segundo episodio de la primera temporada de The Last of Us y al parecer la popularidad de esta producción solamente ha crecido a nivel bestial en sólo una semana. Al menos eso sugieren las últimas cifras de audiencia registradas por la plataforma.

Con el arribo del primer capítulo fuimos testigos de cómo la producción impuso un récord de audiencia, logrando las segundas mejores cifras de la última década. Siendo superados únicamente por el estreno de House of the Dragon.

Se trata pues, hoy por hoy, de la segunda mejor serie en la historia reciente de HBO. Pero acaba de surgir un giro sorpresivo. Ya que ahora resulta que la inercia de su público ha roto la tradicional inercia de disminuir conforme avanzan los días.

Y es que han llegado las nuevas cifras de audiencias para The Last of Us tras el estreno de su segundo capítulo y resulta que su popularidad sólo se ha incrementado.

HBO confirma que The Last Us incrementó su audiencia para imponer otra nueva marca

De acuerdo con un reporte de AdWeek, el segundo episodio de The Last of Us, “Infected”, ha roto también algunos récords importantes. Ya que atrajo a 5,7 millones de espectadores a través de HBO y transmisiones lineales el domingo por la noche en Estados Unidos.

Esta cifra se traduce en un incremento del 22% con respecto a la cantidad de audiencia que reunió con el estreno de la serie. Tradicionalmente lo que sucede que es la cantidad de gente interesada se mantiene o va disminuyendo gradualmente.

Imagen: HBO | Hacemos un breve recuento de las distinciones entre el videojuego y la nueva serie de The Last of Us que acaba de estrenar su primer episodio en HBO.

Pero aquí estamos ante el mayor crecimiento de audiencia en la segunda semana para una serie dramática original de HBO en la historia del canal. Un récord que ni siquiera lograron obtener otras producciones más representativas y famosas de esta plataforma.

Además, el episodio de estreno de la serie ahora acumula un total de 18 millones de espectadores, casi cuatro veces más que la audiencia de la noche de estreno original.

En otras palabras, la popularidad de The Last of Us en HBO se ha ido incrementando de manera gradual con el paso de los días y ahora se encamina a convertirse en una de las series de mayor éxito en materia de audiencia en la historia de la firma.

La serie se basa en el legendario juego estrenado en el año 2013 y esta primera temporada se compondrá de 9 episodios.