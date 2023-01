“Yo tratando de exponer en inglés”, Georgina desata las burlas hablando inglés en Arabia Saudita

Georgina Rodríguez es una de las modelos más famosas y exitosas, que se ha convertido en blanco de críticas en las últimas semanas.

Y es que desde que se mudó a Arabia Saudita la han atacado por presumir sus lujos en este país y también por romper algunas de sus reglas con sus looks atrevidos.

Sin embargo, la famosa sigue presumiendo su vida en redes sin importar el qué dirán, y prueba que está triunfando, pues este fin de semana acudió a un importante evento.

Te recomendamos: El atrevido look de Georgina en Arabia Saudita con el que rompió las reglas y podrían castigarla

La novia de Cristiano Ronaldo deslumbró recientemente y lució como una diosa con un hermoso vestido largo y ajustado de terciopelo con una capa.

Pero, se ganó las críticas y burlas esta vez por su hablar, y es que la atacaron por no saber hablar bien inglés.

Se burlan de Georgina Rodríguez por no saber hablar inglés y desata los memes

Georgina Rodríguez lució como una verdadera reina en los Joy Awards de Riyadh con un hermoso vestido de terciopelo en tono azul de Ali Karoui, y completó su look con unos guantes de ópera en el mismo tono y estilo.

Pero, las burlas llegaron cuando fue entrevistada y respondió en inglés, dejando ver que no domina bien el idioma y además estaba muy nerviosa.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Mi familia y yo estamos muy felices, la gente nos ofrece su amor y lo agradecemos”, dijo la modelo, pero le costaba mucho hablar y en una oportunidad combinó palabras en español e inglés para poder expresarse.

Cuando habló sobre su vestido y el diseñador dijo “I tell veinticuatro hours before, I need a dress and he prepare with me”, combinando palabras en los dos idiomas, desatando las burlas.

“Cuando estoy tratando de exponer en inglés jaja”, “por favor Georgina pero estudia un poco, que vergüenza”, “veinticuatro hurs befone jaja no puedo con ella”, “pero qué fue lo que dijo jaja no se le entendió nada”, y “que mal inglés, ni Salma Hayek se atrevió a tanto LOL”, fueron algunas de las burlas.

Georgina Rodriguez yes I'm absolutely a fan pic.twitter.com/61dj4cow6L — HES (@HES4127) January 21, 2023

Te recomendamos: Georgina y el humillante título que le dieron en Arabia Saudita por no estar casada con Cristiano

Sin embargo, también hubo quien la defendió y aplaudió su esfuerzo por hablar un idioma que no domina.

Lo cierto es que Georgina arrasó en el evento, y dejó claro que, aunque hablen mal o bien, siempre hablan de ella, y eso es lo que le importa.