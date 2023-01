Venezolana Amanda Dudamel envuelta en otro escándalo tras no ganar el Miss Universo

Aunque era una de las favoritas, la joven venezolana Amanda Dudamel no ganó el Miss Universo y tras ello mucho ha sido el revuelo que se ha generado a nivel mundial.

Esto, desde que la banda de USA se alzó con la corona, dejándola ubicada como primera finalista del magno evento. No obstante, la Diseñadora de Modas ha cumplido con sus compromisos de Virreina y ha participado en programas de la talla de Hoy Día y La Mesa Caliente.

A su vez, llegó a ser invitada en El Gordo y La Flaca, donde fue enfrentada por el diseñador Samy Gicherman, quien aseguró que el vestido que utilizó su coterránea en la gala final es de su autoría, había sido plagiado.

Declaraciones contra la venezolana Amanda Dudamel

En entrevista con el programa farándula de Univisión, Gicherman dijo que quedó sorprendido al ver a la Miss Venezuela, Amanda Dudamel, desfilar un vestido que realizó hace un tiempo.

“Primero me quité los lentes y me los volví a poner porque no podía creer, o sea, entre en shock, inmediatamente lo identifiqué (…)”, dio el también venezolano.

Continuó: “(…) por supuesto, porque si yo soy el creador de una de estas piezas”, enfatizó con seguridad durante el programa de El Gordo y La Flaca.

Mensajes positivos y negativos

En Youtube, los mensajes positivos y negativos no se hicieron esperar. “Esta niña es demasiado espectacular”, “Muy bien dicho, Amanda”. “No creo que haya sido una copia, casualidad tal vez, pero copia no lo veo así “, “El vestido de nuestra verdadera Miss Universo es más bello”.

Por otro lado, resaltaron: “El egoísmo del ser humano es increíble”, “Si lo copiaron o se inspiraron en otro vestido deberían tener la mínima dignidad para admitirlo”, “Lo copiaron y mejoraron en la parte de arriba, así de sencillo”.

Sin embargo, la venezolana Amanda Dudamel se defendió de las acusaciones. Contó que el diseño es esclusivo, solo que quizá compraron en el mismo proveedor de telas en India.