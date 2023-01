Susan Soltero quiere que Bad Bunny le cante a los manatíes

La meteoróloga Susan Soltero acudió a sus redes sociales para hacer un llamado al exponente urbano Bad Bunny con una petición especial para que este realice un tema en pro de la conservación de los manatíes.

A través de un video publicado en Facebook, Soltero solicitó a Benito Martínez Ocasio “Bad Bunny” que componga un tema dedicado a la especie que se encuentra en peligro de extinción para que los jóvenes tomen conciencia sobre esta problemática.

“Mira necesito un favor, necesito que me hagas una canción de los manatíes, los manatíes son bien parecidos a ti porque los machos son bien be...o sea bien sexuales. Quiero que tus hijos puedan disfrutar de esta especie porque están en peligro de extinción, así que ayúdame a que nuevas generaciones se enamoren en la conservación de los manatíes”, expresó Susan Soltero.

Del mismo modo, pidió conocer a los padres del artista para saber cómo criaron a un “genio” del arte. Además, agradeció al artista quien la ha mencionado en sus temas, lo que según ella la hace llegar a un público más joven.

“Dile a tu mamá y a tu papá, a ti no te tengo que conocer, cuando te dé la gana, pero quiero conocer a tu mamá y a tu papá porque quiero saber cómo criaron a un genio como tú, te amo. Gracias por engradecerme el corazón cada vez que me mencionas y me quitas como 10 años de encima, así que sigue haciéndolo. Te quiero”, expresó la meteoróloga.

En el año 2018, con el estreno del tema “Chambea” comenzó la relación entre ambos ya que la defensora de los animales se emocionó por la mención de su nombre en el tema del entonces trapero.

“Dímelo parecero, siempre con la zeta y no somos salsero. Ya Susan Soltero dijo que de balas va a haber aguacero”, dice Bad Bunny en el tema Chambea.

El exponente urbano ha realizado varios actos en pro de la sociedad a través de su Fundación Good Bunny.