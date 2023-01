Molusco señala que Don Omar le envió un “mensajero” a la emisora para amenazarlo

La rivalidad entre el exponente urbano Don Omar y el locutor Jorge Pabón “Molusco” continuó este pasado fin de semana con unos mensajes que ambos intercambiaron a través de las redes sociales luego de que el artista se molestara por la cobertura que le brindó el comunicador a su caso con las autoridades en Bolivia.

Tras la publicación de los mensajes por parte de Don Omar en sus redes sociales, Molusco realizó un video a través de su plataforma en YouTube donde confirmó que el artista fue quien le envió una persona a la emisora donde trabaja en Puerto Rico para supuestamente amenazarlo por comentarios que ha realizado en el pasado.

“Don Omar tiene algo personal conmigo y él piensa que yo tengo algo personal con él y no es cierto y en serio, Don Omar, no estamos en el 2004, 2005 que las cosas se resolvían como se resolvían antes, en serio. Tú puedes desbloquearme de Instagram, mi vida, desbloquéame y hablamos. Tenemos amigos en común. Podemos tener una conversación fuera de cámara. Yo no quiero entrevistas, yo no quiero entrevistarte, pero hay que dejar cosas claras y deja de enviar a tus amigos mensajeros a la emisora a mandarme mensajes porque me llegó...no estamos en el 2004 o 2005 envíame el mensaje tú, llega tú y hablamos tú y yo. ¿Por qué mandar terceros o cuartas personas?”, expresó el locutor en el video.

“Yo soy un viejo ya, de repente tenemos conversaciones en los escenarios, la unión y eso y de repente llamas a amigos que tenemos en común que me quieres arrancar la cabeza”, añadió.

La situación comenzó durante el fin de semana cuando Don Omar tuvo que acudir ante las autoridades de Bolivia por la suspensión de una de sus presentaciones. Suceso que fue comentado en las plataformas del comunicador del género urbano.

Fue específicamente a través de la red social Twitter que Don Omar lanzó una indirecta un “payaso” que muchos aseguraron se refería al comunicador puertorriqueño Jorge Pabón “El Molusco” con quien el artista ha tenido diferencias en el pasado.

“No culpen al payaso por hacer payasadas, pregúntense porqué siguen visitando el circo”, escribió Don Omar en Twitter.

En otro mensaje el exponente urbano dio a entender que su situación con las autoridades en Bolivia donde se emitió una orden de aprehensión contra este fue solucionada. No sin antes aprovechar, para lanzar otro ataque al colocar un emoji de “lechón” a final del texto.

“Agradecido con las autoridades de Bolivia y su excelente ejecución en la búsqueda de la verdad. Nosotros siempre estuvimos y seguimos disfrutanzo de la libertas @zionylennox. Habla ahora “emoji de lechón””, fue lo escrito por el intérprete de “Agradecido”.

Por su parte, el locutor de La Mega también colocó una indirecta muy directa en sus redes sociales.

“El pana fracasado. ¿Mandará a otro de los suyos a amenazarme a la emisora porque no le gusta que hable de él? Sé que fuiste tú, me lo dijo uno de los tuyos”, fue el tuit de Molusco.

Las autoridades bolivianas ordenaron este sábado poner bajo arresto a William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, por “estafa agravada” tras la posposición de dos de sus conciertos en ese país.

La Fiscalía General del Estado de Bolivia solicitó que el cantante sea trasladado hasta la División Económico Financiero de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen (FELCC), en la cuidad de Santa Cruz.

El mandato de aprehensión incluye al dúo Zion & Lennox y a Lucca Piccolo, manejador del artista.

En un comunicado de prensa, el equipo de trabajo de Zion & Lennox aseguró que los reggaetoneros “se encuentran retenidos en contra de su voluntad”.

Sin embargo, horas después fueron dejados en libertad según se entiende de videos que publicaron en sus redes sociales.

“Es nuestra intención y deseo dar solución rápida y efectiva a la situación (...) Se lamenta profundamente la presente situación que afecta a los fanáticos y por la aprehensión injustificada de los mismos...”, dijo la entidad.

Según el Diario La Razón, la denuncia fue presentada por Nancy Carrasco, titular del Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor.

En horas de la tarde de ayer, viernes, Rolando Rojas, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), indicó que la detención de los responsables de la organización del evento, entre ellos el hermano del boricua, Héctor Landrón, se debe a “fines investigativos” ya que hubo una primera cancelación de las actividades a principios de diciembre pasado.

Sin embargo, la empresa encargada del evento sostuvo que la reprogramación fue por motivos ajenos al rapero y la productora local.

“Desafortunadamente la empresa de aviación privada, encargada de brindarnos el servicio incumplió el acuerdo de alquiler, cambiando la aeronave contratada a última hora, comprometiendo la seguridad de los pasajeros y su traslado a la capital Boliviana”, informó la oficina del puertorriqueño en declaraciones escritas.