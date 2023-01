Juan Rivera da detalles sorprendentes del accidente de su hermana Jenni

El mexicano Juan Rivera, uno de los 19 habitantes de la tercera temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo), habló sobre la muerte de su hermana Jenni, quien perdió la vida en un accidente aéreo en Nuevo León, México, en diciembre de 2012.

En una conversación con Aristeo Cázares, Juan reveló los detalles que le dieron las autoridades sobre el accidente, donde murieron otras seis personas.

“Lo que nos explicaron... perdió presión el avión y cuando pierde presión no hay oxígeno. Tú no te das cuenta de lo que pasó, te duermes porque no hay oxígeno. Dudamos de que tu hermana supiera qué iba a pasar, es lo que nos dijeron los de rescate”, dijo Juan.

Este añadió que: “Lo que nos dijo el señor de rescate es que [el avión] iba a 30 mil pies [de altura], iba cayendo a mil pies por segundo. Todo allí cayó en un redondel de 300 metros. Lo más difícil fue que uno no quiere aceptar... tenemos que aceptar que es ella. Se vieron cosas muy... pestañas, ropa...”.