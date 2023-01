Integrante de “La Casa de los Famosos” revela que mantuvo un corto romance con Mel Gibson

Aylín Mujica reveló en “La Casa de los Famosos 3″ que ella mantuvo un corto romance con Mel Gibson, cuando este se encontraba dirigiendo la película “Apocalypto” en nuestro país.

En el año 2006, el actor y director estadounidense se encontraba en Veracruz filmando la película épica ambientada en la cultura Maya, y una amiga de Aylín Mujica que estaba trabajando con él, la invitó a conocerlo, aprovechando que ella también se encontraba allá presentándose en una obra.

“Mi comadre en ese entonces, que trabajaba llevando los animales para la película, me dijo: ‘dale, vamos para que te tomes una foto’, pero yo soy muy de vibrar, y me dije: ‘yo no me voy a tomar una foto, porque creo que a él no le va a gustar’, en vez de pedir la foto nos pusimos a conservar de Cuba y de los puros”, relató la actriz a sus compañeros de reality.

¿Cuánto tiempo duraron Aylín Mujica y Mel Gibson?

La actriz contó que Mel Gibson la llevó a recorrer todo el set donde se encontraba filmando, y ella después lo invitó a que fuera a ver su obra de teatro, aunque sabía que no entendería nada porque no hablaba español.

Aylín Mujica aseguró que Polo Polo, Alexis Ayala y Lourdes Munguía pueden dar fe de todo estaba diciendo. En un principio, ni Polo Polo ni Alexis Ayala le creyeron, pero se tragaron las burlas cuando el famoso apareció en el segundo acto.

Luego de eso salieron, él la llevó a la casa donde se estaba quedando, le preparó una pasta y le tocó el piano. La actriz dijo que salieron durante 3 meses, ya que, en ese momento, ella no estaba buscando nada serio pues se estaba separando.

Una anécdota particular que contó Aylín Mujica sobre Mel Gibson, fue que se apareció una vez con una máscara de látex con el rostro de John Travolta, para que no lo reconocieran.