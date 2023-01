¿Hubo tregua?: Así celebraron Shakira y Piqué el décimo cumpleaños de Milan

El domingo 22 de enero, el primogénito de Shakira cumplió 10 años y como era de esperarse, la colombiana celebraría por todo lo alto a Milan. Todos los medios estaban a la expectativa respecto a Gerard Piqué y la cantante, pues no sabrían como llevarían su convivencia en un día tan especial para su hijo.

Medios y fans se dieron cita a la dirección de Shakira para ver en qué terminaría la pareja y si, aunque sea por ese día, la paz reinaría entre ellos dos, y es que luego del lanzamiento de la colaboración con Bizarrap, los ánimos se han mantenido encendidos no solo entre la cantante y el futbolista, también con la suegra y hasta el papá de Clara Chía Martí.

Shakira festeja el cumpleaños número 10 de Milan

La cantante se ha caracterizado por ser una mamá amorosa y protectora, por lo que era de esperarse que el cumpleaños de su hijo mayor lo festejara a lo grande. Varios medios españoles fueron los encargados de contar la crónica de lo sucedido en el décimo aniversario de Milan Piqué Mebarak.

Si bien, la celebración se mantuvo privada, si se pudieron recatar algunos detalles acerca de los invitados, conformados por aproximadamente 15 de los mejores amigos de Milan, donde varios comunicadores pudieron apreciar un increíble desfile de regalos desde las 3:30 de la tarde.

Los que también se dieron cita para desearle un feliz cumpleaños a Milan, fueron los fans quienes junto a la prensa estuvieron afuera de la residencia de Shakira hasta que, según la revista ‘Lecturas’ Tonino, su hermano, salió a saludarlos y grabar con ellos para posteriormente mostrarle el video a la cantante quien siempre se ha mostrado agradecida con cada uno de sus fans.

A la fiesta de Milan no le hizo falta nada, pues fue Shakira quien se encargó de cuidar cada detalle para que el día especial de su hijo fuera perfecto. La gran pregunta fue, ¿cómo pasaría este día tan importante con su hijo Gerard Piqué?

Así celebró Gerard Piqué el cumpleaños de Milan

Piqué era sin duda una de las figuras más esperadas del día y es que la intriga de los medios por saber como llevarían su convivencia, era claro que sería mucha, la principal duda sería ¿cómo llevarían su convivencia el futbolista y Shakira?, y es que después del tema con Bizarrap, quizá los ánimos estén encendidos.

La fiesta iba viento en popa, pero hacía falta una figura importante en la vida de Milan, Gerard Piqué, arribó al lugar, entre una serie de especulaciones sobre sí él y Shakira iban a lograr esta convivencia por su hijo.

Aun así, el español, no utilizó el parking de la casa de Shakira, sino el de sus padres, que está en la casa contigua a la de la cantante, esto no es todo, pues Gerard Piqué, habría estado evitando a toda costa a Shakira, entrando también por la casa que conecta con la de sus hijos. El futbolista no se quedó mucho tiempo, pues tuvo que retirarse para cumplir con su agenda de la Kings League.