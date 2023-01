Fuertes expresiones de la expareja de “Randy Nota Loca”

En medio del transcurso del caso donde se acusa al exponente urbano de supuesta agresión, su expareja Raquela Rivera, realizó una publicación en las redes sociales donde denuncia una serie de circunstancias.

A través de la red social Tik Tok, Rivera realizó una transmisión en vivo donde denunció faltas de respeto y amenazas.

“Lo que quiero que la gente entienda es que yo no estoy detrás de nadie, no dejo en paz a nadie, no juzgo a nadie. Esto es algo más allá, entonces yo no voy a permitir que en estos momentos que no tengo pareja que alguien me falte el respeto, no lo voy a hacer y vuelvo y repito. Me jodí cuando no había nada para que esté pasando lo que está pasando ahora, entonces todo el mundo se va a virar contra mi, porque yo no le pago a nadie para que esté al lado mío”, expresó.

Además, indicó que ha recibido llamadas amenazantes de personas de las cuales desconoce su identidad.

Del mismo modo, señaló que es la única expareja del reggeatonero que “no puede tener pareja nueva” y aseguró que si se da la oportunidad de conocer a alguien comienzan las “amenazas”.

El exponente urbano enfrenta un cargo por violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

La vista fue pospuesta la semana pasada para el 8 de febrero a las 9:00am debido a que la principal testigo de fiscalía no compareció a la vista que se llevó a cabo en el Centro Judicial de Carolina.

“El pasado 9 de enero, Ortiz Acevedo, llegó acompañado por su representante legal, el licenciado Orlando Cameron Gordon, al Tribunal de Carolina. Posteriormente, se le radicaron cargos por violación al artículo 3.1 de la Ley 54 sobre Violencia Doméstica.

Contra el artista la jueza Geisa Marrero Martínez, fijó una fianza de $15 mil la cual prestó, por lo que estará en la libre comunidad. La vista preliminar fue pautada para el 19 de enero.

El exponente de música urbana, es imputado de agredir a la madre de sus hijos el pasado 7 de enero en la urbanización Mansiones de Vistamar en Carolina.

Según la investigación, en medio de una discusión, Ortiz Acevedo amenazó a su expareja con dejarle de pagar la pensión alimentaria de los hijos menores que tienen en común. Posteriormente, la agarró por los brazos, la jamaqueo y la tomó por el cuello.

Por estos hechos, Ortiz Acevedo incurrió en violación del Artículo 3.1 de la Ley 54-1989, mejor conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

El Fiscal Anthony Oyola Martínez representó al Ministerio Público en la vista celebrada en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina conforme a la Regla 6 de Procedimiento Criminal.

“El Departamento de Justicia continúa procesando los casos de violencia de género rigurosamente y con un enfoque de empatía y sensibilidad hacia las víctimas. Esperamos que esto desaliente a aquellos que aún no les dan a las mujeres el trato y respeto que merecen. Los daños que provoca este delito se extienden a la familia. Por ello representan una prioridad para el Ministerio Público”, expresó el secretario.