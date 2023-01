“Dos tragos” de Jay Wheeler es nominada como “Canción del año” en Premios Lo Nuestro 2023

La voz favorita del género urbano, Jay Wheeler, continúa disfrutando de uno de los mejores momentos de su carrera. Y es que, tras el éxito de su más reciente producción discográfica “Emociones”, sus cuatro presentaciones sold out en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y el anuncio de su primera gira mundial, el intérprete sigue sumando logros, ahora con el anuncio de que su tema Dos tragos, está nominado en la categoría “Canción del año”, en la edición #35 de Premios Lo Nuestro.

“Agradecido de tantas cosas buenas que están pasando en mi carrera, he trabajado mucho por esto que es parte de mis sueños como artista y ver que se están haciendo realidad poco a poco, solo me hace sentir feliz y afortunado de poder contar con un público que me respalda desde el día uno. Agradezco también a la organización de Premios Lo Nuestro por las nominaciones, y a mis fans, los invito a votar. Nos veremos pronto con muchas sorpresas y mucha música nueva”, dijo el intérprete de La curiosidad.

Wheeler, se encuentra actualmente en México en la gira promocional previa al inicio de lo que será su primer tour mundial por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa que comenzará el día del amor y la amistad en Orlando, Florida. Para contenido exclusivo y más información sobre el Caballero de la Salsa, pueden seguirlo a través de su Instagram como @jaywheelerpr.

La edición #35 de esta gran fiesta para celebrar la música latina será el jueves, 23 de febrero desde las 8:00pm y se transmitirá en vivo desde el Miami-Dade Arena, Miami, FL.