Alba Reyes: “Solo un milagro puede cambiar la situación que atravieso”

La exreina de belleza, Alba Reyes, pidió a sus seguidores que se unan en oración para poder superar una “situación extremadamente difícil” que atraviesa hace año y medio.

A través de las redes sociales, Reyes compartió un extenso mensaje donde confiesa que tuvo complicaciones durante su embarazo de su hijo Noah.

“Como saben soy fiel creyente en el poder de la oración. Y la palabra dice que allí donde hay dos o más congregados en su nombre, allí está El. Llevo año y medio atravesando por una situación extremadamente difícil. Tuve grandes batallas durante mi embarazo para que Noah pudiera estar aquí. Y valió la pena porque él es mi mayor regalo, nunca he sido más feliz que estando con el”, compartió.

La Miss Universe Puerto Rico 2004 dijo que durante su embarazo sufrió mucho en silencio y que se mantiene en lucha por la salud de su pequeño.

“Pero la realidad es que sufrí mucho durante mi embarazo, lo hice en silencio, he sufrido mucho en este proceso por circunstancias ajenas a él. Por mi hijo he estado en pie de lucha aunque esté cansada de tanto luchar porque las batallas han sido demasiadas. No soy perfecta, cometo errores porque soy humana, siento dolor, coraje, frustración como cualquier persona. Pero siempre intento aprender de todo, y enfrentar todo con un sonrisa, es quien soy”, escribió.

Aunque no dio detalles de la situación, pidió interveción de Dios y de sus seguidores.

“Hoy, me encuentro de rodilla, pidiéndole a Dios por su intervención, y le pido la suya ahora, porque siento que solo un milagro puede cambiar la situación que atravieso y yo lo único que deseo es poder disfrutarme de mi hijo, protegerlo, cuidarlo, y ser felices y poder tener un respiro de tantas luchas, tener paz y tranquilidad. Así que les pido oración… e intervención para que Dios tome el control de la situación y todos los que estamos envueltos”, añadió.