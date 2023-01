Yaire promete pasión y entrega en el concierto “Yo creo en el Amor”

La voz de la cantautora puertorriqueña Yaire se hará sentir en lo que promete ser una noche de pasión y entrega en su concierto “Yo creo en el Amor”.

Enmarcado en la celebración del mes del amor y la amistad, el espectáculo contará además con la participación de Lissy Estrella, marcando su regreso al escenario local.

El evento se llevará a cabo el sábado 11 de febrero de 2023, a las 8:00 de la noche, en el histórico Teatro Tapia del Viejo San Juan.

“Estoy feliz y deseosa de que llegue el día y poder reencontrarme con el público en este concierto donde hemos trabajado duro para que sea una noche inolvidable. Yo le debía este concierto a todos esos fieles seguidores que han respaldado mi carrera desde mis inicios como cantante y compositora. Será una noche especial llena de pasión y entrega en un lugar mágico donde compartiré el escenario con una gran artista y amiga, Lissy Estrella, y eso me llena de más emoción”, expresó Yaire, quien recientemente celebró 21 años de trayectoria artística.

Acompañada en el escenario por cinco prestigiosos músicos boricuas, la artista complacerá a sus fanáticos con los éxitos que han hecho sus favoritos a través de su carrera como: “Tu mayor tentación”, “Contéstame”, “Soledad”, “Te amo tanto”, entre otros.

“Me siento más que honrada con la invitación que me hizo Yaire, pues admiro mucho su talento y entrega por la música, aparte de la amistad genuina que hemos desarrollado con los años. Hace más de siete años que no me presento en Puerto Rico, así que prepárense para una noche intensa, llena de amor y sobre todo de buena música”, expresó Estrella.

Los boletos están a la venta en www.tcpr.com.