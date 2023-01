Sylvia Verónica Camacho se goza las fiestas de la Calle San Sebastián

Si alguien se gozó las fiestas de la calle San Sebastián fue la telereportera de WAPA TV Sylvia Verónica Camacho.

Camacho estuvo cubriendo las incidencias de las fiestas, pero también aprovechó para dar unos pasitos de bomba al ritmo de los tambores con Jesús Cepeda.

“Desde que trabajo en los medios de comunicación siempre me ha tocado trabajar las Fiestas de la Calle San Sebastián y este año no fue la excepción. Decía el querido Avelino Muñoz (QEPD) ‘no hay nadie que se disfrute más las Fiestas que Sylvia Verónica Camacho… y para colmo le pagan´ Por eso y más, vivo agradecida con la vida de trabajar en lo que me gusta, ser parte de la historia y poder contarla tal y como soy, en esta ocasión acompañada del gran Jesús Cepeda“, compartió junto al video que le hizo una seguidora.

Miles de personas ya han asistido a las Fiestas de la Calle San Sebastián que regresaron este año tras una pausa provocada por la pandemia del COVID-19 y hoy domingo finalmente cierra el evento con la presentación de múltiples artistas en las diferentes plazas.

Para el cierre de las fiestas, las actividades comenzarán desde las 10 de la mañana con eventos familiares que los niños podrán disfrutar. En la Plaza de la Barandilla, se estarán presentando los Talleres de Pompearte Inc., Pinta Caritas, juegos tradicionales y circo. A esa misma hora, la música estará a cargo de los Niños Trovadores de Café Colau de Yauco.

En la noche, San Juan Habana estará encargado de cerrar la tarima de la Plaza de la Barandilla a las 9:30pm.

Uno de los homenajeados de las fiestas, el salsero Andy Montañez realizará su esperada presentación a las 5:00pm en la Plaza del Quinto Centenario. Luego, a las 7:00pm, subirá a tarima Charlie Aponte y su orquesta que será seguido del cierre con Tommy Torres a eso de las 10:00pm.

Mientras que el cierre musical de la Plaza de Armas estará a cargo de Grupo Manía a eso de las 10:00pm.

En la Plaza Colón, el show comenzará a las 4:00pm con DJ Joaquín Opio, seguido de la exponente del género urbano VF7 a las 6:00pm, a las 7:30pm DJ Iván Robles y el cierre de Vivanativa a las 9:30pm.