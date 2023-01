Piden prudencia a clubes de carros durante evento masivo de los “fiebrús” esta noche

Tras convocar a los clubes de carros para un encuentro masivo con motivo del estreno de la película “Los Mecánicos”, la producción del filme exhortó a los fanáticos de la “fiebre” a actuar con prudencia durante este evento que se llevará a cabo hoy viernes.

Osvaldo Friger, actor de “Los Mecánicos” había convocado a los grupos de aficionados en el automovilismo y la aceleración a apoyar la película, asistiendo a los encuentros automovilísticos o “mass meet”, que tendrán lugar hoy en diferentes salas. Sin embargo, el llamado del artista, que se viralizó esta semana en las redes sociales, despertó la inquietud de las autoridades debido a los posibles disturbios, relacionados con la “fiebre”, que podrían suscitarse durante los encuentros simultáneos planificados para hoy, en sobre 20 salas de cine.

Según indicó el productor de cine, Eliomer Laureano la Policía ya se comunicó con varios centros comerciales y cines, para expresar su preocupación ante los incidentes y violaciones a las leyes de tránsito que puedan surgir a raíz de la convocatoria.

“Con esta película estamos haciendo historia en el deporte de la aceleración. Todos los clubes de carros que se unen a este esfuerzo son grupos compuestos por personas responsables que guardan la ley”, expresó confiado Osvaldo Friger, protagonista y productor ejecutivo de la película.

“Aquel que conoce mi carrera, sabe que siempre yo he apoyado y respaldado a la Policía de nuestro país, y en todos los eventos en los que estoy involucrado, el mantener la ley y el orden es prioridad. No queremos que este esfuerzo histórico se vea empañado por nada”, añadió el también promotor del deporte de la aceleración y productor de eventos mundialmente conocidos, como Fast or Nothing.

La película puertorriqueña “Los Mecánicos”, cuya trama se centra en el deporte de la aceleración invitó a toda la comunidad de “fiebrús” y clubes de carros a disfrutar de la película en orden, manteniendo un ambiente familiar y siguiendo las reglas de todas las localidades donde se exhibe la película.

“Como producción ya nos comunicamos con varios centros comerciales, donde hemos recibido notificación de que estará asistiendo algún club de carros para que estén debidamente notificados. De igual manera, le hemos notificado a los clubes que tienen que seguir las reglas de cada localidad donde se exhibirá la película”, indicó Julio Román, escritor y director de la película.

“Se estableció como regla que todo club debe notificar la localidad adonde asistirá, y deberá comunicar su hora de llegada y la cantidad de vehículos. Una vez en el lugar, tienen que seguir todas las reglas del lugar y las indicaciones policiacas. No está permitido el llevar bebidas alcohólicas, sobrepasar el máximo de velocidad, ‘chillaera’ de gomas, boceteo o cualquier otro ruido que altere la paz de las demás personas”, añadió Román.

“Yo sé que para los ‘fiebrús’ a veces es difícil bajarle, cuando hay adrenalina. Pero hacemos un llamado a que nos apoyen, participando de manera tranquila, diligente y segura en estos eventos”, recalcó Laureano, para quién ésta es su cuarta película producida.