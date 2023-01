El salsero Moa lanza su nuevo tema “Regrésame mi corazón”

Luego de impactar la industria musical con los temas “Tocando fondo” y “Quiero pasarla contigo”, el carismático cantautor Moa lanzó su nueva carta de triunfo, “Regrésame mi corazón”.

La canción, de la inspiración de Carlos Rivera y Andrés Castro, es una pegajosa y romántica salsa con arreglo musical del maestro Ramón Sánchez.

El tema trata sobre un muchacho que le pide a su chica que se adueñó de su corazón que se lo devuelva, que “la vida sigue sin ti / ya no me voy a morir / pero regrésame al cuerpo este corazón pa’ vivir”, aunque al final le confiesa que “tú me tienes loco por ti”.

“Agradezco al público por el apoyo brindado a los dos sencillos con que inicié mi camino como solista. Estoy sumamente feliz por el respaldo y demostraciones de cariño en las plataformas digitales y dondequiera que voy…. Ahora llego con ‘Regrésame mi corazón’ tocando una fibra más íntima, pero con el mismo sabor de esta salsa romántica que tanto me apasiona”, subrayó Moa, quien es hijo del afamado cantante Jerry Rivera.

Gerardo Rivera Donis, verdadero nombre del intérprete, acompañará el tema con su vídeo filmado en Orlando FL, bajo la dirección de Setik, que estará disponible en su canal de YouTube.

“Tocando fondo” -composición de Mario Domm, del grupo Camila- fue el tema debut de Moa en esta faceta como solista y ya sobrepasó el millón de reproducciones en Spotify. Mientras tanto,”Quiero pasarla contigo” -que Moa escribió con Noriega- se adueñó de las fiestas navideñas.

Puede seguirlo en sus redes sociales como @moa.pr en Instagram, @moarivera en Facebook y @moaprofficial en TikTok.