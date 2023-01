¿Se convertirán en amigos? Shakira y Piqué se vuelven a seguir en Instagram tras meses de su ruptura

El desahogo de Shakira en la ‘Sesión 53′ de Bizarrap no le ha caído muy bien a Gerard Piqué que, en los últimos días ha realizado diferentes bromas relacionadas con la letra de la canción. Sin embargo, parece que no todo es odio entre la ex pareja, porque ha salido a la luz que aún se siguen en Instagram.

Este dato ha generado diversas teorías entre los usuarios y, mientras algunos aseguran que todo se trata de una estrategia de marketing, otros afirman que Shakira y Piqué podrían volver en un futuro cercano.

La cantante colombiana, solo sigue a 155 personas en su cuenta de Instagram, entre las que se encuentran su ex esposo, el Fútbol Club Barcelona, Andrés Iniesta, Madonna, La Rosalía, Ozuna, Bizarrap, Henry Cavill, con quien se le relacionó en algún momento y otros famosos.

Mientras tanto, Piqué sigue a 366 personas entre las que se encuentra Shakira, el streamer Ibai Llanos, una cuenta privada de Clara Chía que podría ser su usuario personal y decenas de futbolistas reconocidos.

Shakira y Gerard Piqué se siguen en Instagram

Como era de esperarse, esta información dejó impresionados a miles de internautas que no han tardado en reaccionar y hacer teorías sobre por qué mantienen contacto a través de esta red social.

“Van a regresar, ¿dónde lo firmo?”, “Fue una estrategia de ganancia 50/50″, “Uno se divorcia de la pareja pero no de los hijos, x ende deben llevarse de la mejor manera por los nenes. Conclusión”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

¿Cómo lograron los usuarios darse cuenta que aún se siguen? Bueno, Instagram permite saber a quienes siguen y quienes son los seguidores de cualquiera de sus usuarios, siempre y cuando mantengan su cuenta pública, es por eso que al realizar una pequeña búsqueda es fácil darse cuenta de que ambos aún se siguen mutuamente.