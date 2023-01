El reguetón impone sus reglas

El ritmo del reguetón se extiende por todo el mundo; artistas como Bad Bunny y Rosalía dominan la urbe con su peculiar estilo, que algunos aplauden y otros critican. Gran número de los exponentes del género urbano son parte de un fenómeno social y musical, sobre todo porque han transformado hasta el castellano.

“¿Qué pasa con el español de los reguetoneros? ¿Soy la única que no les entiende?”, “Y pensar que los niños y jóvenes están aprendiendo un idioma que generan los reguetoneros”, “Bad Bunny debería dar clases de español”, “¿Por qué han hecho una manera de cantar todos los reguetoneros que no se entiende?”, “La moda es balbucear, lo malo es que es contagioso”, son parte de algunos comentarios que se leen en las redes sociales, claro, escritos por personas que probablemente no son del Caribe.

El ritmo del reguetón ya es muy popular entre la juventud. El crecimiento es lo que le ha dado al género una posición poco esperada, pues pocos años antes se consideraba un género atacado.

“Coincido que el reguetón se está transformando en una suerte de subcultura, así como en otras regiones del continente aparece la cumbia villera y el rap como respuesta a una problemática social de jóvenes que no logran completar un problema de inserción social, que de alguna manera son rechazados, no tienen trabajo o no tienen posibilidad de estudiar y así van quedando fuera de determinadas esferas culturales, que sería el mainstream; por lo que se encuentran con este tipo de ritmos simples, básicos, que muchas veces tienen escaso contenido en las letras o elementos con los cuales poderse sentir identificado”, compartió Federico Irazabal, sociólogo y docente de la Universidad Católica de Uruguay, aunque no abordó el carácter internacional del reguetón en comparación con los otros ritmos que cita.

El género de música tiene distintos matices porque a veces no se entienden bien sus peculiares letras, opinan quienes no reconocen el lenguaje, muy peculiar de regiones caribeñas, particularmente de Puerto Rico. Muchas palabras se agregan al glosario del mundo del reguetón, como frontear, insecto, el case, titerito, fulletiao, el combo, cangri, bellaquear, bicho, paca, entre otras que generan una adaptación al idioma.

“El reguetón afecta la formación intelectual, pues adoptan el lenguaje que expresa cada una de las canciones. Los jóvenes utilizan términos incoherentes, manipulando el spanglish y las palabras burdas”, opinó Martha Lucía Mina Oliveros, profesional de Educación.