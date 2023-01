Bonanza económica no es para todos durante las SanSe

A pesar de la expectativa de bonanza económica que trae consigo las Fiestas de la Calle San Sebastián, lo cierto es que no todos los comercios se benefician del evento.

Diana Font, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan (ACOVI), explicó que dentro del universo de diversidad comercial que ofrece la zona, hay algunos comercios que no se benefician del evento y a los cuales el municipio no les provee alternativas. La también comerciante aseguró que la logística del municipio para estas fiestas – las primeras luego de la pandemia – no fue diseñada tomando en consideración a todos los comerciantes.

“La gente que visita los restaurantes de lujo fluctúa entre los 50 y 60 años y esas personas no van a venir en guagua pública ni van a caminar desde abajo, ellos quieren tener acceso directo a estos restaurantes”, explicó Font mientras también señaló que el municipio no acogió las sugerencias ofrecidas por la ACOVI.

“Les sugerimos que establecieran una manera de movilidad para los empleados que laboran en el Viejo San Juan a través de shuttle buses. Le sugerimos también al alcalde hacer un emplasticado para darle acceso a los suplidores, pero tampoco se hizo”, indicó Font.

“No tienen la mirada puesta en cómo agarrar al Viejo San Juan y desarrollarlo tomando en cuenta la gran variedad de comercios que hay. Ellos piensan que con solo cerrar las calles se hace un San Juan peatonal sin ofrecer ningún tipo de infraestructura ni ningún tipo de análisis”, sentenció.

La presidenta de ACOVI urgió al municipio a realizar una radiografía de los comercios que operan en el Viejo San Juan para desarrollar la zona tomando en cuenta la diversidad de negocios que tienen base en el casco de la vieja ciudad. agustín criollo