Amanda Dudamel aclara la polémica de USA como Miss Universo: “ese momento fue muy raro”

La polémica que generó la nueva miss Universo, R’Bonney Gabriel, tras resultar ganadora sigue dando pie a varias posturas, y este es el caso de Amanda Dudamel, representante de Venezuela y primera finalista del MU.

Amanda opina sobre R’Bonney

Luego de haber finalizado el concurso de belleza más importante, Dudamel emitió su opinión sobre la controversia que generó la nueva miss, R’Bonney:

“Mira, fue muy bonito porque R’Bonney y yo compartimos mucha parte de la competencia, por el orden alfabético ella y yo siempre estábamos juntas y además somos diseñadoras de modas las dos”, dijo Amanda en el programa La Mesa Caliente de Telemundo.

Ninguna de las dos supo quién ganó

A la venezolana le preguntaron por qué reaccionaron tan confundidas cuando dicen que USA es la nueva miss Universo: “Sabes que ese momento fue muy raro, porque ninguna entendió qué pasó, estábamos muy confundidas, si escuchamos Miss USA, pero yo me confundí por un momento y dije, ‘no entiendo qué pasó’, no entendía si era la primera finalista o la primera ganadora y ella me dijo lo mismo, si nos leen los labios ambas decimos, ¿qué pasó?’”.

Incluso reveló que alguien de la organización se les acercó y les dijo: “‘Miss USA tú eres la ganadora’, y a mí me echaron un poco hacía atrás. Lamento no haberla podido abrazar, realmente somos amigas y me hubiese gustado darle ese abrazo de felicitación”.

¿Por qué algunos piensan que MU hizo “fraude” con R’Bonney?

La controversia se generó cuando USA había tenido una excelente participación en la preliminar y una regular presentación la noche final, pues respondió de manera poco convincente. Mientras que Amanda lució tranquila en la preliminar y en la noche final se llevó los aplausos del público.

Pero la “duda” se hizo más grande cuando varias compañeras que participaron en el Miss USA expusieron las regularidades de R’Bonney. Por esa razón la Organización de Miss Universe emitió un comunicado:

“Las falsas acusaciones de manipulación son absurdas y distraen la atención de los increíbles hitos que nuestra organización y las delegadas experimentaron este fin de semana. En lugar de centrarnos en declaraciones infundadas, continuará arrojando luz sobre el empoderamiento, la inclusión, la diversidad y el liderazgo transformador de las mujeres a nivel mundial”.