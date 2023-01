Sebastián Caicedo se pronuncia tras el nuevo romance de Carmen Villalobos

Carmen Villalobos le abrió las puertas al amor tras su divorcio con Sebastián Caicedo, al iniciar un romance con Frederik Oldenburg, un presentador venezolano que se encargó de contar públicamente la noticia, tras ser captados besándose en una discoteca.

“La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada (de Exatlón) y ha sido maravilloso. ¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo”, comentó el presentador venezolano.

De igual manera, Carmen lanzó algunas indirectas a través de sus redes sociales al diferenciar palabras colombianas y venezolanas.

“Comiéndome este heladito de ‘chinola-República Dominicana’. En Colombia le decimos ‘maracuyá’ y en Venezuela ‘parchita’. ¿Cómo le dicen en tu país? ¡A mí me encanta!”, comentó, en sus historias de Instagram haciendo referencia a su país de origen y al del conductor.

La reacción de Sebastián Caicedo al nuevo romance de Carmen Villalobos

Aunque aun se desconoce el motivo por el que Sebastián y Carmen se separaron, ambos comienzan a rehacer su vida amorosa, pues al igual que ella, el actor también ha dejado algunas sospechas de un nuevo amor, aunque no lo ha confirmado.

Sin dar mayor rodeos, Sebastián apareció en sus redes sociales en medio de la nueva noticia sobre su ex y ha dejado claro que tiene todo lo que necesita en su vida para ser feliz.

El galán posó en sus historias de Instagram mientras tenía de fondo el tema Yo Seré Tu Sol de Redimi2 feat. Tercer Cielo, el cual habla del amor a Dios y cómo es él, el verdadero aliado para estar bien.

Sebastián poso en sus redes sociales. Foto: Instagram

Caicedo ha mostrado su faceta espiritualista desde hace un tiempo, mostrándose cómo un hombre relajado, tranquilo y creyente de la palabra, por lo que busca siempre estar alejado de los escándalos para enfocarse en su bienestar mental.

En otras de sus publicaciones colgó un audiovisual con una letra también que habla de Dios.

“Si te tengo a ti lo tengo todo”, se escucha.

Las comparaciones con el nuevo novio de su ex esposa no se han hecho esperar en sus publicaciones pero el ha decidido mantener el silencio ignorándolas.