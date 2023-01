Nuevas denuncias por abuso sexual contra Plácido Domingo

El cantante de ópera, Plácido Domingo, deberá enfrentar a los 81 años nuevas acusaciones en torno a un presunto abuso sexual, luego que una de sus compañeras de escena lo acusara en el programa de la televisora española “Salvados”. Hace tres años el tenor había sido señalado por hechos similares.

La víctima, ofreció detalles de forma anónima. Para evitar represalias en su contra apareció en el set del programa, de espaldas y con la voz distorsionada. Durante su testimonio refirió que en contra de su voluntad Plácido Domingo la besó en plena función.

Recordó que aquel hecho ocurrió durante una función, cuando las luces se apagaron, el tenor se acercó y la besó en la boca. “Fue un beso que no vi venir ni pude esquivar ni quería recibir”, expresó.

Jorge Armestar - Europa Press - Archivo (JORGE ARMESTAR/Europa Press)

La mujer también dijo que en otro momento el intérprete de “Canción para una reina” apareció repentinamente en su camerino mientras ella se vestía, además de reiteradas insinuaciones recibió algunas llamadas telefónicas en horas inoportunas originándole problemas con su esposo quien lo calificó de “rival”.

Otro de los testimonios ofrecidos por la denunciante fue el momento en el que Domingo le pidió - en presencia de testigos - que le permitiera meter su mano en uno de los bolsillos traseros del pantalón que llevaba, alegó que la imagen del cantante de ópera es el de una “figura intocable”, por esa razón prefiere mantener su identidad en reserva, aunque su caso “era un secreto a voces”.

“La primera vez que me hizo sentir incómoda fue cuando iba de una sala a otra para hacer un ensayo de escena, y me hizo una pregunta muy extraña delante de todos. Me dice: ‘Oye, ¿puedo meterte la mano en ese bolsillo tan bonito del pantalón?’ Llevaba pantalones con un bolsillo trasero bordado”, señaló la mujer, dijo que su primer pensamiento fue preguntarse qué es lo que debería responder para evitar que él se ofenda y no se genere una situación incómoda.

Por primera vez, una cantante española revela haber sufrido acoso sexual por parte de Plácido en nuestro país. Hemos podido corroborar su versión con otras fuentes. Este es su testimonio. #SalvadosPlácido pic.twitter.com/iOragucSbV — Salvados (@salvadostv) January 15, 2023

Vale recordar que en 2019 varias mujeres habían declarado en contra del tenor español a quien acusaron de de haberlas acosado sexualmente. Según testimonios, Domingo las habría presionado para mantener relaciones inapropiadas con él a cambio de trabajos.