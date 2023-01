Regresa “Winter Clash 2023″, el evento invernal de videojuegos más importante de la Isla

Por dos días consecutivos, el Coliseo Pedrín Zorrilla en San Juan se convertirá en el escenario del “Winter Clash 2023″, el evento invernal de videojuegos más importante de Puerto Rico.

El 25 y 26 de febrero, los aficionados de los eSports en la Isla tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo lleno de competencias y entretenimiento.

“Iniciamos el año con la novena edición del Winter Clash, pero a grandes escalas. Dos días en los que las familias de gamers podrán compartir y disfrutar de un evento inolvidable. Como es de costumbre, tendremos diversas áreas enfocadas en los videojuegos más importantes del momento y combinaremos espacios del deporte tradicional”, expresó Ricardo “Mono” Román, capitán del Red Rooster Team.

Se informó que este año, Winter Clash contará con categorías competitivas para Fighting Games (FG), First Person Shooters (FPS) y como nueva categoría estará el Parent & Son Ping Pong Challenge en asociación con Metro Sports.

Román comentó que “todos los eventos que promovemos tienen como filosofía el involucrar a las familias dentro del mundo del gaming, a la vez que incorporamos juegos tradicionales. En esta ocasión, tendremos torneo de ‘ping pong’, una competencia de Pac Man como parte del ‘retro gaming’ y un ‘party’ con DJ y karaoke de música de películas”.

Las categorías de Fighting Games serán Super Smash Bros, Ultimate, Guilty Gear Strive, Street Fighter V: Champion Edition, Dragonball FighterZ, Tekken 7, Mortal Kombat 11 y The King Of Fighters XV. Mientras que de First Person Shooters serán Overwatch 2 y Call Of Duty.

Las taquillas para el Winter Clash 2023 se pueden adquirir en la plataforma ww.start.gg .

Los interesados en formar parte del evento con estaciones, pueden comunicarse directamente con Red Rooster Team a través de sus redes sociales.