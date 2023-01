Alejandro Gil pasa tremendo susto con su mascota

El comediante Alejandro Gil decidió acompañarse de una mascota para evitar su ansiedad, pero su perrita le da más ansiedad.

En un video que Gil compartió en redes sociales, se puede apreciar el momento que su perrita le hace pasar tremendo susto cuando salió corriendo monte abajo mientras disfrutaban de una espectacular vista.

“La vista está brutal. Me da paz. Cali, Cali, Cali”, se le escuchó gritar. “Casi mi perra muere. Se tiró como animal, bueno eres un animal”, comentó en el video. Me compre un perro para la ansiedad y mi perro me da ansiedad. Ya no quiero ni hablar”, añadió.