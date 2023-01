Adamari López atacó a Toni Costa y él no se quedó callado: la dejó como una “mentirosa”

Las cosas entre Adamari López y Toni Costa no van de la mejor forma, y es que, aunque siempre han tratado de aparentar que se llevan bien por su hija, la verdad es que existe mucho rencor y tensión entre ellos.

Aunque tratan de no hablar sobre su relación, la puertorriqueña dejó eso de lado y se refirió a Toni Costa durante el poco tiempo que estuvo en La Casa de los Famosos el pasado viernes.

La conductora de Hoy Día expresó su dolor y molestia con Toni por decir que su hija fue parte de la razón por la que se separaron.

Y es que el bailarín español habló sobre Adamari durante su paso por La Casa de los famosos y aseguró que el hecho que ella dejara que su hija durmiera en el medio de ellos había afectado la relación.

Adamari López habla sobre Toni Costa y él “la puso en su lugar”

Adamari López dijo que el hecho que dijera eso le había dolido, y no solo por ella, sino por su hija, pues si llega a escucharlo, se sentirá mal.

“Cuando Toni estuvo aquí, me generó conflicto, cuando habló que la niña había sido la razón por la que nos separamos. Lo que me dolió a mí, y no por mí sino por la niña, por el peso que eso tiene, eso se queda en internet, y un día alguien va y le dice tu papa dijo un día, y eso me chocó mucho”, dijo Adamari.

Además, aseguró que, aunque para Toni eso fue parte de lo que los separó, para ella su hija los unió e hizo que no se separaran desde antes.

“Si te soy sincera pienso que la razón por la que nosotros nos mantuvimos unidos tanto tiempo fue por ella, él lo piensa al revés, yo siento que me hizo luchar y pasar por delante cosas fue precisamente ella, lo que él piensa que nos separo fue lo que nos unió para mí. Yo se lo reclamé, pero él dice que no se acuerda que supuestamente dijo eso, él dice que eso no fue lo que él dijo”, aseguró la puertorriqueña.

Adamari López atacó a Toni Costa por su hija y él no se quedó callado: así le respondió Instagram @lcdlf2022

Ante esto, Toni no se quedó callado y le respondió de manera contundente, explicando qué fue lo que quiso decir.

“Para empezar jamás diría que mi hija fue la razón o la culpable de mi separación, porque no lo fue. Estábamos en una conversación varias personas en la cocina en la casa y prácticamente todas las personas coincidían en que eso afecta a la pareja y yo me refería a eso, que es algo que puede afectar y distanciar o enfriarse”, dijo Toni.

Y aseguró que él no dijo lo que Adamari asegura que sí. “Normal que no me acuerde de lo que supuestamente dije porque yo no dije eso así. Si me entendieron otra cosa lo siento, pero mi hija es sagrada y no la culparía de algo así. Gracias a las personas que ven sanamente lo que realmente se habló”.

Sin duda, el hecho que Adamari dijera esto en el programa le causó mucha molestia, pero muchos han defendido a la puertorriqueña, dándole la razón, pues aseguran que el bailarín sí dijo eso y ahora lo quiere negar.